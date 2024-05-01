快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

45元咖啡賣不下去了？陸瑞幸咖啡第一季銷售量下降

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡近期與芝麻街聯名。（圖／取自瑞幸咖啡微博）
大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡近期與芝麻街聯名。（圖／取自瑞幸咖啡微博）

大陸本土咖啡品牌瑞幸咖啡4月30日公佈第1季財報，淨利為人民幣62.8億元（合約新台幣283億元），與去年同期增加41.5%，分店淨增加2,343家，門市數量達18,590家店。然而隨著瑞幸咖啡縮減優惠範圍，其銷售量呈現下降趨勢。

第一財經指出，雖然淨利增加，但銷售量和營業利益率卻出現不同程度的下滑。瑞幸咖啡於財報中稱，主要歸因於產品平均售價下降，市場環境與競爭態勢的持續波動，以及季節性因素帶來的負面影響。

報導指出，瑞幸所提及的市場環境與競爭態勢的持續波動，或許和已持續近一年的咖啡價格戰有關。

大陸另一家連鎖咖啡品牌庫迪咖啡2023年5月推出「天天9.9元活動」（合約新台幣45元），瑞幸咖啡隨即跟進，在同年6月份開啟新一輪9.9元每周咖啡回饋活動，導致其他咖啡連鎖品牌同步跟進，引發行業內的低價戰爭。

第一財經指出，今年2月以來，這一輪咖啡價格內卷有所降溫，瑞幸咖啡和庫迪咖啡主動縮減每周9.9元覆蓋的產品範圍，一度引發網友熱議。

對於價格戰，郭謹於30日財報發表會上並未作出明確表態，但透露目前隨著氣溫上升，瑞幸咖啡整體杯量有所改善，但第二季度業務依然面臨諸多挑戰。

中國大陸食品產業分析師朱丹蓬告訴第一財經記者，當下咖啡價格戰仍有些「不死不休」的狀態，「除非有主要參與品牌停止促銷或難以堅持下去，或許才會停歇，不過價格戰也推動國內咖啡市場進一步成熟，對各家咖啡企業經營的長期影響仍待進一步觀望。」

咖啡

延伸閱讀

法官吸乳女書記官喊再5分鐘就好 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

2024「勞動節優惠」快看！ 10家以上咖啡、速食、手搖、冰品「買1送1」、星巴克「第2杯半價」

咖啡因會影響減重？教授舉科學實證揭喝咖啡和肥胖有什麼關聯

咖啡迷必朝聖！ 東京「中目黑星巴克旗艦店」5周年慶系列 必買限定商品、甜點菜單報你知

相關新聞

45元咖啡賣不下去了？陸瑞幸咖啡第一季銷售量下降

大陸本土咖啡品牌瑞幸咖啡4月30日公佈第1季財報，淨利為人民幣62.8億元（合約新台幣283億元），與去年同期增加41....

華為車門鎖死奪命 死者家屬改口勿擾 余承東卸任終端BG CEO背責？

山西運城一問界M7車輛4月26日在高速路追撞後起火，因為車門鎖死導致車上三人未逃出死亡。該事件疑遭受公關壓力，死者家屬一...

香港市建局九龍城收購呎價1866美元 7年來最低

香港房地產市場仍顯疲弱，香港市區重建局昨日向九龍城一發展計畫內的物業業主，提出以實用面積呎價1萬4599元（港幣，下同，...

香港航空五一客量增1.5倍 年底增聘5成空服員

疫後香港航空業恢復理想，香港航空指現時航班量已完全恢復至疫情前水平，預計今年五一黃金周期間內地客大增，整體航班預訂率比去...

南方暴雨、堵車 五一遊紛取消 機票跳水

中國「五一」黃金周五天假期開跑，但是，國家氣候中心預告，假期南方地區多降雨，廣東、廣西、福建暴雨、冰雹齊發，有地方還出現...

亞幣貶值 中國遊客五一假期「跟著匯率去旅遊」

日圓跌跌不休，不少中國民眾準備趁著「五一」假期赴日本旅遊兼「血拼」；而今年以來，人民幣兌泰銖、澳幣、越南盾、土耳其里拉同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。