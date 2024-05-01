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45元咖啡賣不下去了？陸瑞幸咖啡第一季銷售量下降
大陸本土咖啡品牌瑞幸咖啡4月30日公佈第1季財報，淨利為人民幣62.8億元（合約新台幣283億元），與去年同期增加41.5%，分店淨增加2,343家，門市數量達18,590家店。然而隨著瑞幸咖啡縮減優惠範圍，其銷售量呈現下降趨勢。
第一財經指出，雖然淨利增加，但銷售量和營業利益率卻出現不同程度的下滑。瑞幸咖啡於財報中稱，主要歸因於產品平均售價下降，市場環境與競爭態勢的持續波動，以及季節性因素帶來的負面影響。
報導指出，瑞幸所提及的市場環境與競爭態勢的持續波動，或許和已持續近一年的咖啡價格戰有關。
大陸另一家連鎖咖啡品牌庫迪咖啡2023年5月推出「天天9.9元活動」（合約新台幣45元），瑞幸咖啡隨即跟進，在同年6月份開啟新一輪9.9元每周咖啡回饋活動，導致其他咖啡連鎖品牌同步跟進，引發行業內的低價戰爭。
第一財經指出，今年2月以來，這一輪咖啡價格內卷有所降溫，瑞幸咖啡和庫迪咖啡主動縮減每周9.9元覆蓋的產品範圍，一度引發網友熱議。
對於價格戰，郭謹於30日財報發表會上並未作出明確表態，但透露目前隨著氣溫上升，瑞幸咖啡整體杯量有所改善，但第二季度業務依然面臨諸多挑戰。
中國大陸食品產業分析師朱丹蓬告訴第一財經記者，當下咖啡價格戰仍有些「不死不休」的狀態，「除非有主要參與品牌停止促銷或難以堅持下去，或許才會停歇，不過價格戰也推動國內咖啡市場進一步成熟，對各家咖啡企業經營的長期影響仍待進一步觀望。」
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