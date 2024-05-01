中共要求財政「靠前發力」 分析指應對房地產拖累

中共政治局會議昨天要求，要「靠前發力」已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策。這反映出中國房地產拖累下，土地出讓收入下降已影響財政支出，並危及基層運轉。

4月30日召開的中共中央政治局會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉支出）按時足額支出。

陸媒第一財經引述粵開證券首席經濟學家羅志恆說，中國經濟形勢面臨有效需求不足等問題，這可能會引發物價低迷，導致名目GDP低於實際GDP增長，使得宏觀數據和一些微觀指標背離，也影響了企業營收、居民收入、財政收入增長放緩。

根據中國財政部數據，今年第一季全國一般公共預算支出近人民幣7兆元（約新台幣30兆元），年增2.9%。不過，報導指出，受房市低迷、土地出讓收入持續下滑，以及地方政府專項債券發行進度慢影響，第一季全國政府性基金預算支出約1.8兆元，年減15.5%。

最終，第一季廣義財政支出（全國一般公共預算支出和政府性基金支出之和）年減1.5%，關鍵就是來自政府性基金支出的拖累，而這又跟今年地方政府新增專項債券發行進度慢有關，也跟歸屬於政府性基金的1兆元超長期特別國債尚未發行有關。

不過，在昨天的政治局會議後，一般分析都認為，今年政府工作報告中提出的「超長期特別國債」會在第二季開閘發行，地方政府專項債發行量也會顯著加大。

澎湃新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，這意味著短期內基建投資增速將繼續保持在較高水平，「有效對沖房地產投資下滑帶來的影響」。接下來財政支出強度將進一步加大，中央財政也會加快對地方政府的轉移支付，確保地方政府「三保」支出不因土地出讓收入下降而受到影響。

萬博新經濟研究院院長滕泰則認為，「財政政策的發力空間關鍵不在總量，而在結構」。在當前有效需求不足的情況下，他表示期待財政政策也能在消費方面給予更多真金白銀的支持，「比如現金補貼或發放消費券」。

這次中共政治局會議提到，下一步宏觀政策安排要「堅持乘勢而上，避免前緊後鬆」，目標是切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。

財新網引述廣發證券首席經濟學家郭磊表示，這意味著第二季仍將維持穩增長的政策基調，對於名目GDP增長修復是一個有利條件。也有一些市場人士認為，避免前緊後鬆可能指向2023年曾經出現的情況，當年第一季增長也好於預期，而二、三季經濟復甦卻放緩。