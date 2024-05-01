北美石墨礦商遊說美政府 對大陸石墨產品徵關稅

北美石墨礦商正遊說美國政府，對來自大陸的三種石墨產品徵收25%的關稅，以對抗北京對汽車電池關鍵材料的壟斷。路透報導，美國政府將於5月決定，是否將石墨納入吸引更高301條款關稅的礦產清單。

大陸佔全球石墨產量的70%，這種材料用於製造電動車電池人造石墨負極。

北美石墨聯盟（North American Graphite Alliance）發言人奧爾森（Erik Olson）表示，必須制定貿易保護措施，以削弱大陸石墨生產過剩和控制全球市場的影響。

石墨製造商依靠與汽車製造商的承購協議作為從貸款人那裡籌集資金的基礎，但如果原始設備製造商能夠從大陸獲得更便宜的石墨，他們就沒有必要簽署這些承購協定。

原始設備製造商游說團體反對提高關稅，認為如果北美沒有可靠的供應鏈，他們就不得不依賴大陸，而關稅會使他們在與大陸汽車製造商的競爭中失去優勢。

301條款關稅是由美國前總統川普（Donald Trump）任內，發現大陸「與技術轉讓，智慧財產權和創新有關的行為，政策和做法不合理和歧視性」之後推出。電動汽車中使用的許多其他部件也要繳納額外稅款。大陸稱美國對進口商品徵收的301關稅是「歧視性的」。

鋰和石墨等關鍵礦產已成為一個爆發點，因為西方國家試圖減少對這些金屬的依賴，這些金屬是能源轉型的關鍵。

去年10月，北京對該國的石墨出口實施管制，以說明「更好地維護國家安全和利益」。根據大陸海關數據，日本、美國、印度和韓國是大陸石墨的最大買家。