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比亞迪拉風進帳200億 獲利成長10% 保持向上趨勢

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
比亞迪汽車。 （新浪財經）
比亞迪汽車。 （新浪財經）

比亞迪、長安汽車、賽力斯等車企公布今年第1季財報，其中比亞迪營收人民幣1,249.4億元，年增3.9%，淨利潤人民幣45.6億元（新台幣201億元），年增10.6%，獲利繼續保持向上趨勢，且利潤增速超越營收增速。

長安汽車只能用「慘澹」來形容，淨利潤人民幣11.5億元（新台幣50.9億元），年減83.3%。搭上華為的賽力斯淨利潤人民幣2.2億元（新台幣9.7億元），年增135.1%，在新能源造車後首次出現獲利。

主要車企今年第1季財報 圖／經濟日報提供
主要車企今年第1季財報 圖／經濟日報提供

界面新聞報導，比亞迪今年第1季銷售62.6萬輛汽車，年增13.4%，特別是3月，銷售汽車30.2萬輛，年增46%，占當季將近一半。

業績增長和產銷兩旺的背後是降價促銷策略的成功。今年第1季，比亞迪連續推出多個「榮耀版」車型，不僅升級配置，價格還調降，直接引發行業新一輪的價格戰，帶動了旗下王朝和海洋系列的中低階車型銷量高速增長。可以看出，規模擴大降低成本帶來獲利空間，這是比亞迪敢於降價底氣。

長安汽車營收仍然保持增長，但淨利大幅下降，長安汽車將此歸結於投資收益的大幅下降，長安汽車季內投資收益年減96.4%，降至人民幣1.7億元，公司稱主要因去年同期併購深藍汽車確認投資收益影響。

從結構上看，長安汽車仍是以合資品牌燃油車的利潤來支持在新能源領域的虧損。財報顯示，2023年，深藍和阿維塔兩大品牌淨虧損合計高達人民幣66億元。

賽力斯今年第1季業績大漲，得益於兩方面的原因。一方面是AITO問界系列市場表現持續向好，帶動規模效應顯現；另一方面是降本增效、技術創新等多重舉措下，經營效率得到提升。

今年第1季，賽力斯新能源汽車銷量達9萬4,825輛，年增374.7%。

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