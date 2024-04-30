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高端手機強勢回歸助力 華為Q1淨利潤年增5倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為30日披露，2024年第1季歸母淨利潤約人民幣196.5億元，年增564%。外界認為利潤增加與手機業務增長有關。圖為華為近期發布的新款手機華為Pura70系列。記者黃雅慧／攝影
華為30日披露，2024年第1季歸母淨利潤約人民幣196.5億元，年增564%。外界認為利潤增加與手機業務增長有關。圖為華為近期發布的新款手機華為Pura70系列。記者黃雅慧／攝影

華為投資控股有限公司30日披露，2024年第1季公司營收約人民幣1,784.5 億元，年增36.66%；歸母淨利潤約人民幣196.5億元，年增564%，淨利潤率達11%。該報告也是華為被美國制裁以來最好的單季業績。外界認為利潤提升與高階手機強勢回歸有關。

回顧華為被美制裁前後業績表現，2020年第1季，華為營收人民幣1,822億元，淨利潤率7.3%，達到歷史巔峰。不過，受到制裁影響，此後營收與淨利潤下滑。2023年第1季華為營收人民幣1,321億元，淨利潤率僅2.3%，為10年新低。

華為3月底發布2023年年度報告，2023年華為整體經營情況符合預期，實現全球銷售收入人民幣7,042億元，年增9.63%，為2019年以來最大年度增幅；淨利潤人民幣870億元，年增144.5%。

外界普遍認為華為營收的增長與高階手機強勢回歸有關。市場分析機構Canalys近期發布2024年第1季大陸智慧手機市場調查報告，報告顯示，華為手機出貨量年增率為70%，達到1,170萬支，市占率達17%，為時隔13季後，再度重奪中國大陸市場第一。

國際數據公司（IDC）手機單季跟蹤報告顯示，榮耀和華為已經並列大陸智慧手機出貨量第一，其中華為拿下17%的市場，出貨量年增110%，是增幅最快的廠商。

另據市調機構Counterpoint的手機銷量周度報告數據，華為第1季銷量年增69.7%。 而大幅成長很大程度歸功於其5G手機Mate 60系列的銷售火爆。

除了手機之外，汽車業務轉虧為盈或也是助力。華為終端BG CEO余承東3月曾表示：「華為車BU今年大概能夠實現轉虧為盈。今年前三個月，智選車業務實現轉虧為盈，車BU業務也接近損益平衡的邊緣。預計從4月開始，應該能實現轉虧為盈。」

外界認為華為第1季利潤增加與手機業務增長有關。圖為大陸消費者在華為南京東路旗艦店裡體驗新款手機華為Pura70系列畫面。記者黃雅慧／攝影
外界認為華為第1季利潤增加與手機業務增長有關。圖為大陸消費者在華為南京東路旗艦店裡體驗新款手機華為Pura70系列畫面。記者黃雅慧／攝影

人民幣 市占率 華為

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