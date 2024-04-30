高端手機強勢回歸助力 華為Q1淨利潤年增5倍

華為投資控股有限公司30日披露，2024年第1季公司營收約人民幣1,784.5 億元，年增36.66%；歸母淨利潤約人民幣196.5億元，年增564%，淨利潤率達11%。該報告也是華為被美國制裁以來最好的單季業績。外界認為利潤提升與高階手機強勢回歸有關。

回顧華為被美制裁前後業績表現，2020年第1季，華為營收人民幣1,822億元，淨利潤率7.3%，達到歷史巔峰。不過，受到制裁影響，此後營收與淨利潤下滑。2023年第1季華為營收人民幣1,321億元，淨利潤率僅2.3%，為10年新低。

華為3月底發布2023年年度報告，2023年華為整體經營情況符合預期，實現全球銷售收入人民幣7,042億元，年增9.63%，為2019年以來最大年度增幅；淨利潤人民幣870億元，年增144.5%。

外界普遍認為華為營收的增長與高階手機強勢回歸有關。市場分析機構Canalys近期發布2024年第1季大陸智慧手機市場調查報告，報告顯示，華為手機出貨量年增率為70%，達到1,170萬支，市占率達17%，為時隔13季後，再度重奪中國大陸市場第一。

國際數據公司（IDC）手機單季跟蹤報告顯示，榮耀和華為已經並列大陸智慧手機出貨量第一，其中華為拿下17%的市場，出貨量年增110%，是增幅最快的廠商。

另據市調機構Counterpoint的手機銷量周度報告數據，華為第1季銷量年增69.7%。 而大幅成長很大程度歸功於其5G手機Mate 60系列的銷售火爆。