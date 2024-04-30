大陸新一線城市移入人口多 比亞迪帶動效應明顯

近日中國各地陸續公布人口數據，除北上廣深人口均回升之外，人口成長前四名的新一線城市合肥、鄭州、杭州、成都等，都與新能源汽車，尤其是比亞迪帶動產業鏈發展、創造就業機會有關。

第一財經報導，2023年人口成長前四名的城市分別是安徽省合肥市成長21.9萬人；河南省鄭州市成長18萬人；浙江省杭州市成長14.6萬人；四川省成都市成長13.5萬人，均為新一線城市，且都是省會城市。

其中合肥近3年來淨增常住人口持續攀升，移入合肥的人口占比超過9成，顯示合肥人口吸引力不斷增強。安徽省社科院研究員林斐指出，合肥人口成長與產業發展密切相關，合肥一方面做好原有產業的提升，另一方面大力發展新興產業，如新能源汽車、太陽能、積體電路等。

尤其合肥長豐縣的人口成長與比亞迪布局緊密相關，2021年7月比亞迪合肥工廠落戶於此。根據光明日報報導，2023年，長豐產銷新能源汽車近50萬輛，較去年同期成長近400%；實現產值超過人民幣620億元（約新台幣2790億元），較去年同期成長超過320%。

報導指出，「巨無霸」入駐帶動當地產業鏈發展，目前長豐擁有新能源汽車產業鏈上下游企業近200家，全產業鏈產值超過人民幣700億元。林斐說，「汽車的產業鏈非常長，汽車產業對地方經濟拉動作用十分明顯」。

在鄭州，新能源汽車和電子資訊產業等戰略性新興產業持續帶動發展，比亞迪產能最大、用工最多的整車生產基地逐步投入生產，帶動鄭州新能源汽車產量超過32萬輛、增長300%以上。

杭州人口成長以余杭跟蕭山為最，余杭主要是與數位經濟快速發展、城西科創大走廊的建設，以及爭取創立綜合性國家科學中心過程中，帶動對高階科學研究人員的需求。蕭山則是本身工業製造發展強勁，近年又與數位科技結合，加速轉型。

成都則是雙流區人口成長最多，近年發展勢頭強勁，人們有較好的預期。

從以上四個城市人口變化來看，高新技術產業、新興產業的發展是帶動人口集聚與成長的關鍵。例如近年來發展快速的比亞迪汽車，在多個新一線城市、強二線城市布局，創造就業機會，帶動當地人口快速成長。