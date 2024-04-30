繼合肥及蘇州後，四川成都政府宣布全市不再審核購房資格，意味歷時七年半限購政策退場，該消息帶動昨（29）日A股地產股掀漲停潮。中指研究院指出，目前尚有限購政策的包括「北上廣深」一線城市和杭州、天津、西安等，一線城市或繼續優化限購政策，二線城市有望全面取消，將大幅提振房市。

受到成都全面取消住房限購的消息，房地產類股掀漲停潮，包括萬科A、華夏幸福、大龍地產、京能置業等超過20檔地產股昨天全部漲停，顯示投資人將取消限購視為房市大利多。昨天A股上證指數僅小漲0.79%，但房地產類股大漲3.9%。

大陸各地政府「因城施策」逐步放寬限購政策。諸葛數據研究中心統計，去年至今，大陸已有約35城放鬆限購政策，其中合肥、昆明、蘇州、長沙等22城全面取消限購。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，今年以來，房地產市場政策總體延續寬鬆態勢，核心一二線城市擔當起鬆綁限購類政策的主力軍成為顯著特徵。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，近期二線城市全域退出限購已成為共同選擇，料接下來會覆蓋到其他城市，在系統謀劃穩樓市政策、強化地方主體責任以及第1季新房市場不及預期背景下，地方救市動力更強。

不過，目前一線城市北上廣深仍維持限購，要開放較謹慎，僅在限定區域、購買條件上逐步放寬，並未全面開放。深圳住建局昨天回應外界關注稱，將結合房地產市場實際情況，在深圳市委、市政府領導下，因城施策用好政策工具箱。

中原地產首席分析師張大偉指出，市場普遍預期，五一期間可能有重磅政策出台，政策力度將決定市場回穩速度。

野村中國首席經濟學家陸挺近日表示，大陸房市可能仍處於L型下行階段，不宜盲目樂觀，今年房市也有可能迎來出清機會，隨著問題解決，市場有望觸底反彈。

大陸統計局數據顯示，第1季新房銷售面積年減19.4%，銷售額年減27.6%。