香港營商現狀指數惡化 企業悲觀
調查顯示，香港第一季營商現狀指數惡化，指數由去年第四季的50，急速惡化至43.3，在粵港澳大灣區城市之中，跌幅最大。
官方香港電台今天報導，這項調查由渣打銀行及貿易發展局共同進行，受調查企業達1000家。
報導引述貿發局研究總監范婉兒說，香港企業對營商環境較悲觀，主要受美國利率居高不下影響，港元跟隨美元強勢導致消費力外流，影響以本地為主的企業生意，也拖累進出口企業。
但她相信，這只是週期性因素，當美國一如預期減息，將明顯支持本地出口及內部消費。
渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，目前難言營商環境何時會改善，地緣政局等不明朗因素，將令企業對前景保持審慎。
大致而言，上述指數在50的話為中性，向下轉差，向上轉好。
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