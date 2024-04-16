人行放錢 連二月縮量

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國人民銀行昨（15）日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開人民幣1,000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作和人民幣20億元7天期逆回購操作，而本月MLF操作規模較到期量低了人民幣700億元。值得注意的是，這也是人行連續第二個月縮量續做。

人行網站公告顯示，1年期MLF中標利率仍為2.5％，符合預期；7天期逆回購利率亦持穩在1.8％。而因MLF錯位到期，Wind數據指出，當日人民幣40億元逆回購到期，因此公開市場單日全口徑淨投放人民幣980億元。

第一財經引述民生銀行首席經濟學家溫彬表示，跨季後人行逆回購重回地量操作每日投人民幣20億元，截至12日，月內逆回購累計投人民幣180億元，到期人民幣8,560億元，淨回籠資金人民幣8,380億元。鑑於此，本月MLF縮量續作符合近期人行操作方向。

東方金誠首席宏觀分析師王青則分析，本月MLF操作利率不變，符合市場預期，目前實施政策性降息迫切性不高。當前及未來一段時間物價水準偏低，經濟成長動能待改善，未來下調MLF操作利率仍是重要政策。

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