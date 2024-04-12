網絡微短劇正夯 陸廣電總局鎖定推出監管新規

網絡微短劇市場在大陸正呈現爆發式增長，也引來大陸監管部門的注意。根據陸媒報導，大陸廣電總局近日推出的「關於微短劇備案最新工作提示」已下發部分省級廣電局，根據新規，從6月1日起，所有網絡微短劇均須持有相應發行許可證或完成報備後方可播出。

綜合財新網和21世紀經濟報導，大陸廣電總局制定的「關於微短劇備案最新工作提示」要求，所有播出、引流、推送的網絡微短劇均須持有「網絡劇片發行許可證」或完成相應上線報備登記程序。5月31日前，各平台要將目前未經備案上線播出的微短劇劇目相關資訊，報給所屬地的廣電局備案，6月1日起，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。

有多位製片人表示，針對長影音平台的短劇，一直都是要求要備案；而豎屏微短劇「體量較大」，且上架前無須備案，新規或對「豎屏微短劇」，尤其是小程序上的豎屏短劇影響最大。

隨著手機短影音的流行，相應衍生出能直接在手機看的微短劇。一般為豎屏（直立螢幕）拍攝，一集短則幾十秒，長則3到5分鐘，在大陸被稱作「豎屏微短劇」，大多在小程序，或是如抖音、快手等短影音平台上播放。

另外，根據新規，微短劇將按照總投資額度被分為三類，採取「分類分層審核」。投資額度在100萬元（人民幣，下同）以上的「重點微短劇」歸廣電總局管理，30萬元到100萬元之間的「普通微短劇」歸省廣電總局管理，30萬元以下的「其他微短劇」歸平台管理。報導指出，這意味著此輪的監管重點是「普通微短劇」。

此外，近期各網絡平台對微短劇的監管也在進行中。抖音在10日發布「關於打擊違規微短劇的公告」，對含有不良價值觀導向、違反公序良俗、低俗「擦邊」等違規內容的微短劇進行治理，下架了《老公是個媽寶男》等在內的6部短劇。

同日，快手也發佈微短劇處置公告，公告稱部分微短劇存在宣揚不健康和非主流家庭觀、婚戀觀，刻意放大和渲染夫妻矛盾、婆媳矛盾、代際矛盾等行為，偏離社會主流價值導向。平台下架了違規微短劇劇目，並清理相關內容738條。

微短劇去年在大陸迎來爆發式增長，去年大陸國內微短劇市場規模達到373.9億元人民幣，年增高達267.65%。同時，網絡微短劇在海外也受到熱捧，根據美國Sensor Tower的數據，去年一款名為ReelShort的應用軟體在美國下載量超過千萬。