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突破美國封鎖 上海交通大學設半導體學院培養本土人才

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海交通大學集成電路學院成立大會。（圖／取自澎湃新聞）
上海交通大學集成電路學院成立大會。（圖／取自澎湃新聞）

上海《澎拜新聞》報導，上海交通大學集成電路學院3月31日揭牌成立，並與上海市閔行區人民政府簽署合作協議，共同推動半導體人才育成和產業的創新發展。

美國政府在2022年對大陸實施半導體出口管制，並於隔年初與荷蘭和日本協商，限制兩國設備商向大陸出口先進半導體製造設備。為突破美國的科技封鎖，大陸近年來積極致力於培養本土的半導體研發人才。

根據雨前顧問與安謀科技（中國）有限公司聯合發布的《2023年中國大陸集成電路展業人才供需報告》，2022年中國大陸半導體公司實際人才需求約19.93萬人，而人才供給為16.43萬人，存在約3.5萬人的需求缺口。

國際電子商情（ESMC China）指出，此一背景促使近年來，大陸多所大學加速設立半導體學院。光是今年以來，就有北京大學、南京信息工程大學、南京航空航天大學和浙江大學等高教單位相繼成立半導體學院。

上海交通大學集成電路學院除與上海市閔行區人民政府簽署《產教融合創新平台的戰略框架合作協議》，並與十餘家合作企業簽署戰略合作框架協議，在技術研發、人才培養等方面展開合作，以促成中國半導體產業自主化與產業升級的新生態。

上海 半導體 電路

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