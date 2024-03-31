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試駕排到淩晨3點！小米汽車上市首周末擠滿顧客 員工嘆：每天只睡2小時

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米汽車上市後首個周末，試駕排至淩晨3點。（取自澎湃新聞）
小米汽車上市後首個周末，試駕排至淩晨3點。（取自澎湃新聞）

小米汽車上市後首個周末，小米汽車的門市每家客流近萬人，試駕排至淩晨3點，小米汽車門市員工說，試駕到淩晨3點結束，4點下班，6點到家睡覺，9點又要開始上班，從上市發表會到現在，每天只能睡兩小時。

澎湃新聞報導，實地走訪了多家上海小米汽車門市，幾乎所有門市都擠滿了大量觀眾，門口排起長龍，有店員坦言，試駕排到淩晨2、3點是常態，從來沒見過這麼多人。

首款小米汽車定價人民幣21.59萬元至29.99萬元，3月28日晚上10點開始訂購。小米汽車上市後銷量火爆，4分鐘破1萬輛，7分鐘破2萬輛，27分鐘破5萬輛。在上市24小時後，雷軍在其官方微博宣布，小米汽車SU7上市一天後大定數量突破8萬8,898輛。

小米汽車上海靜安區大悅城門市員工表示，昨天現場下單（付定金）人數達到800人，今天已經超過1,000人，這兩天每天的客流都達到6000人-10000人，由於排隊顧客過於擁擠，門市還準備了礦泉水向顧客發放。

由於體驗過於火爆，多家門市工作人員透露，支付完定金的用戶能現場「插隊」優先試駕，而沒有付定金的用戶，要等到試駕機會可能長達兩周。

小米官方回應，門市預計試駕人數單店大約90-120人/天，現在預約大概等待3-5天。

此前，小米SU7定金無法退還一事曾在社交媒體上引發輿論熱議。有用戶稱，小米汽車支付定金後無法退還，是霸王條款。為此，小米汽車官微發佈《小米SU7答網友問》表示，小米汽車APP購車流程中，關於主動鎖單不可退，共計三次提示，並在最終鎖定配置時直接彈窗提示。希望大家在鎖定配置前慎重選擇。

小米的第一輛汽車客戶群到底是誰？走訪多家門市發現，現場還是年輕人居多，不少大學生也在觀摩和試駕，還有陪同年輕人來湊熱鬧的中年人。儘管現場十分火爆，但多位消費者坦言，主要是圍觀一下，但暫時不考慮購買。

一位消費者表示，現在暫時還不想入手，因為覺得還會再降一波價格，現在20萬元-30萬元價格段可以選擇的汽車類型很多，可能過幾個月就會有價格更低的產品，科技類的產品更新換代速度很快。

另外，有多位消費者吐槽汽車的空間不夠寬闊，後排座位稍顯擁擠，前排的駕駛座也有些伸展不開腿部。一位較為高大的消費者坦言，後排不適合坐兩個成年人，小孩坐坐還比較合適。總體而言，作為家庭用車可能會空間不夠，還是比較適合單人或是雙人駕駛。

人民幣 小米汽車 年輕人 店員 消費者

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