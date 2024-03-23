快訊

海上迷航！金門釣客終於從大陸返家 母子激動相擁、剩軍人滯陸

NBA／嗆裁判是「TikToker」又權力太大？保羅比賽剩6秒時被趕出場

林襄體重只剩「3字頭」 網見實際數字驚：倒過來都比我瘦！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汪小菲穿鬆垮T恤大鬧 陸網友：最受傷的不是大S而是YSL

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
汪小菲昨晚情緒激動赴派出所，揚言舉報大S，並在派出所門口接受媒體訪問拍照。記者沈昱嘉／攝影
汪小菲昨晚情緒激動赴派出所，揚言舉報大S，並在派出所門口接受媒體訪問拍照。記者沈昱嘉／攝影

藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲昨晚衝到徐熙媛住處被保全報警趕走，還一度在派出所上演報案鬧劇，兩岸網友熱議，尤其他穿著的T恤滿是皺摺又鬆垮，竟是名牌YSL、要價約新台幣1萬8500元，大陸網友對該名牌直呼同情，「最受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL」。

汪小菲昨天穿著的T恤又皺又鬆垮，領口還變成荷葉邊。在微博也引起討論，博主「麻辣表哥」發文表示，「最受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL，現在都知道它家衣服又貴又皺了」。

大陸網友表示，「我以為是地攤貨」、「看著那件衣服，還想到底是汪小菲發福了？還是這件衣服難看啊，感覺衣服是不是已經洗變形了」、「4500（人民幣）的衣服被他穿成了45」、「居然不是9.9包郵」、「我還在想聖羅蘭不會告他嘛？ 以後不准他穿它家的衣服了」、「笑死了，穿成荷葉邊衣服」。

一名大陸網友表示，「YSL這件是全棉的高紗織的，高紗織的布料非常精細，穿著很舒適。你看到別人穿很板正的襯衫很多是用塑膠瓶混紡的。 所以你沒買過啥好衣服吧？ 好的布料易皺太正常了」。

YSL 汪小菲

延伸閱讀

曾在「康熙」爆汪小菲酒品差！小S：激動又愛拍桌

汪小菲報警指證大S濫用藥物？根本沒有製作筆錄！

汪小菲「報案時尚」皺T要五位數！網傻眼：穿成地攤貨

汪小菲再鬧大S 陸網友批「惡意激化兩岸矛盾」籲國台辦出手

相關新聞

汪小菲穿鬆垮T恤大鬧 陸網友：最受傷的不是大S而是YSL

藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲昨晚衝到徐熙媛住處被保全報警趕走，還一度在派出所上演報案鬧劇，兩岸網友熱議，尤其他穿著的T...

蘋果庫克見陸商務部長：持續增加投入中國供應鏈

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日現身中國大陸，他22日與大陸商務部長王文濤會晤時，再度對大陸在蘋果全球供應鏈中的地...

陸商務部長王文濤見蘋果庫克 喊歡迎繼續深耕中國

在中國發展高層論壇舉辦前，中國大陸商務部部長王文濤22日先行會見了美國蘋果公司執行長庫克。王文濤說，中國大陸正加速發展以...

習近平傳將見美商界領袖 釋出重視經濟訊號

中國發展高層論壇（China Development Forum，CDF）將於24日至25日在北京舉行，多家國際企業負責...

四大市場業務全面增長 中移動去年每天賺16億

大陸電信營運商中國移動發布去（2023）年財報，全年營收首度突破人民幣1兆元大關，達到1兆93億元（約新台幣4.47兆元...

蔚來、小鵬 搶推第二品牌

大陸第一批新能源「造車新勢力」的蔚來和小鵬齊推第二品牌，進入更下沉的市場（三線以下城市、縣鎮與農村地區的市場）。而一直深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。