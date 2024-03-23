汪小菲穿鬆垮T恤大鬧 陸網友：最受傷的不是大S而是YSL

藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲昨晚衝到徐熙媛住處被保全報警趕走，還一度在派出所上演報案鬧劇，兩岸網友熱議，尤其他穿著的T恤滿是皺摺又鬆垮，竟是名牌YSL、要價約新台幣1萬8500元，大陸網友對該名牌直呼同情，「最受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL」。

汪小菲昨天穿著的T恤又皺又鬆垮，領口還變成荷葉邊。在微博也引起討論，博主「麻辣表哥」發文表示，「最受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL，現在都知道它家衣服又貴又皺了」。

大陸網友表示，「我以為是地攤貨」、「看著那件衣服，還想到底是汪小菲發福了？還是這件衣服難看啊，感覺衣服是不是已經洗變形了」、「4500（人民幣）的衣服被他穿成了45」、「居然不是9.9包郵」、「我還在想聖羅蘭不會告他嘛？ 以後不准他穿它家的衣服了」、「笑死了，穿成荷葉邊衣服」。

一名大陸網友表示，「YSL這件是全棉的高紗織的，高紗織的布料非常精細，穿著很舒適。你看到別人穿很板正的襯衫很多是用塑膠瓶混紡的。 所以你沒買過啥好衣服吧？ 好的布料易皺太正常了」。