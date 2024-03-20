春節後「返工潮」 廣州租房市場快速升溫

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據廣州市房地產中介協會18日發布的廣州市住宅租金動態監測報告，春節後「返工潮」帶動廣州市2月住宅租賃市場快速升溫，租金亦有小幅上漲。預計3月將迎來租賃「小陽春」。

中新社報導，數據顯示，受春節假期影響，2月廣州市住宅租賃市場需求呈前低後高態勢，總成交量環比微幅下降4.25%。隨著春節假期的結束，務工人員陸續返城，加上部分應屆生進入求職市場，迅速激活該市住宅租賃市場，帶動租金環比增長0.65%，為54.57元（人民幣，下同）/平方公尺/月。成交房源以兩到三房戶型居多，總占比達到七成以上。

該協會分析稱，春節期間是住宅租賃市場的傳統淡季，大量來穗人員返鄉導致市場成交量明顯下滑，但從2月18日開始，上班族以及新增求職者陸續返穗，住宅租賃市場迅速破冰切入租賃旺季模式，數據顯示，2月18日至25日成交量占2月成交量超過六成。 　　

從房源供應來看，年後業主放租積極性也提升。數據顯示截至2月23日，廣州租賃房源掛牌量107439套，兩周內淨增5871套。各行政區中增幅較大的前三位分別是荔灣區、白雲區及天河區。

該協會認為，預計接下來一個月租賃市場還將隨著求租和換租需求激增而持續旺盛，迎來租賃小陽春。

成交量 春節 求職

延伸閱讀

梅龍高鐵 下半年通車

小陽春不熱 二線城市樓價普遍降

碰碰車開上路？廣州傳轎車亂撞至少11傷 駕駛一度落跑

游錫堃搬離立法院長官邸 曬空屋照喊話「辣個男人」入住

相關新聞

粵陽江拚沿海經濟 吸引台商

廣東陽江，作為粵港澳大灣區沿海經濟帶的重要城市，擁有豐富海洋資源，也是海上絲綢之路的重要節點；近年，廣東台商產業逐步升級...

18.X兆瓦海上永磁半直驅 「德陽造」新風力機問世

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）與東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）聯合研發的18.X兆瓦海...

陸跨交會開跑 推融合東協市場

18日上午，在第四屆中國跨境電商交易會（簡稱跨交會）海外紅人直播及對接專區，一場場火熱的東南亞國家「網紅」直播帶貨活動拉...

春節後「返工潮」 廣州租房市場快速升溫

據廣州市房地產中介協會18日發布的廣州市住宅租金動態監測報告，春節後「返工潮」帶動廣州市2月住宅租賃市場快速升溫，租金亦...

小米汽車SU7下周將上市 寄望進入純電豪華轎車前三名

小米集團首款電動車「小米SU7」28日正式上市，屆時將公布售價。小米集團總裁盧偉冰19日表示，外界對SU7的價格有許多猜...

小鵬汽車去年財報虧損 小幅擴大至人民幣103億元

小鵬汽車19日晚間公布2023年財報顯示，去年全年營收人民幣306.8億元，年增14.2%，虧損人民幣103.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。