春節後「返工潮」 廣州租房市場快速升溫

據廣州市房地產中介協會18日發布的廣州市住宅租金動態監測報告，春節後「返工潮」帶動廣州市2月住宅租賃市場快速升溫，租金亦有小幅上漲。預計3月將迎來租賃「小陽春」。

中新社報導，數據顯示，受春節假期影響，2月廣州市住宅租賃市場需求呈前低後高態勢，總成交量環比微幅下降4.25%。隨著春節假期的結束，務工人員陸續返城，加上部分應屆生進入求職市場，迅速激活該市住宅租賃市場，帶動租金環比增長0.65%，為54.57元（人民幣，下同）/平方公尺/月。成交房源以兩到三房戶型居多，總占比達到七成以上。

該協會分析稱，春節期間是住宅租賃市場的傳統淡季，大量來穗人員返鄉導致市場成交量明顯下滑，但從2月18日開始，上班族以及新增求職者陸續返穗，住宅租賃市場迅速破冰切入租賃旺季模式，數據顯示，2月18日至25日成交量占2月成交量超過六成。

從房源供應來看，年後業主放租積極性也提升。數據顯示截至2月23日，廣州租賃房源掛牌量107439套，兩周內淨增5871套。各行政區中增幅較大的前三位分別是荔灣區、白雲區及天河區。

該協會認為，預計接下來一個月租賃市場還將隨著求租和換租需求激增而持續旺盛，迎來租賃小陽春。