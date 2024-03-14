碧桂園債務違約疑慮再起

大陸房企碧桂園債務違約風險仍未消除。有碧桂園境內債券「H1碧地01」持有人表示，未能在3月12日收到碧桂園支付到期利息，涉及資金約人民幣9,600萬元（約新台幣4.2億元）。

彭博報導，碧桂園回應時承認，銷售復甦未如預期、資金調撥受壓，該債券利息資金未全額到位。並稱根據現有債券合約條款，該批債券設有30個交易日寬限期，公司將在寬限期內盡最大努力籌資，包括做好銷售、盤活資產及削減不必要的行政管理開支等。

「H1碧地01」債券發行規模為人民幣20億元，票面利率為4.8%，每年支付利息一次。債券於2021年發行，期限為五年，到期日為2026年3月12日。該批債券發行價為人民幣100元，據大陸行情網站，「H1碧地01」最新價僅人民幣23.048元。

碧桂園過去多次成功避開境內債券違約。去年8月12日，碧桂園宣布旗下「22碧地02」、「22 碧地 03」等11檔境內公司債券停牌，展開境內債務重整。九檔展期成功的債券，先前均按時間支付利息。

此外，碧桂園在本月初針對有債權人向香港法院提出清算聲請發布公告，表示將在稍後階段結合境外債重組進度，考慮是否向香港高等法院聲請認可令，並將在適當時機通知股東和投資人決定。

碧桂園在2月28日發布公告，稱Ever Credit於27日向香港高等法院提出清算聲請，追討碧桂園積欠港幣16億未支付定期貸款及應計利息。高等法院已將聲請的首次聆訊（法庭於公開審訊前聽取各方陳述）日期定在5月17日。