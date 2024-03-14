碧桂園債務違約疑慮再起

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸房企碧桂園債務違約風險仍未消除。（路透）
大陸房企碧桂園債務違約風險仍未消除。（路透）

大陸房企碧桂園債務違約風險仍未消除。有碧桂園境內債券「H1碧地01」持有人表示，未能在3月12日收到碧桂園支付到期利息，涉及資金約人民幣9,600萬元（約新台幣4.2億元）。

彭博報導，碧桂園回應時承認，銷售復甦未如預期、資金調撥受壓，該債券利息資金未全額到位。並稱根據現有債券合約條款，該批債券設有30個交易日寬限期，公司將在寬限期內盡最大努力籌資，包括做好銷售、盤活資產及削減不必要的行政管理開支等。

「H1碧地01」債券發行規模為人民幣20億元，票面利率為4.8%，每年支付利息一次。債券於2021年發行，期限為五年，到期日為2026年3月12日。該批債券發行價為人民幣100元，據大陸行情網站，「H1碧地01」最新價僅人民幣23.048元。

碧桂園過去多次成功避開境內債券違約。去年8月12日，碧桂園宣布旗下「22碧地02」、「22 碧地 03」等11檔境內公司債券停牌，展開境內債務重整。九檔展期成功的債券，先前均按時間支付利息。

此外，碧桂園在本月初針對有債權人向香港法院提出清算聲請發布公告，表示將在稍後階段結合境外債重組進度，考慮是否向香港高等法院聲請認可令，並將在適當時機通知股東和投資人決定。

碧桂園在2月28日發布公告，稱Ever Credit於27日向香港高等法院提出清算聲請，追討碧桂園積欠港幣16億未支付定期貸款及應計利息。高等法院已將聲請的首次聆訊（法庭於公開審訊前聽取各方陳述）日期定在5月17日。

人民幣 利息 碧桂園

延伸閱讀

香港23條立法審議關鍵時刻 美駐華大使伯恩斯現身中環

72歲洪金寶坐輪椅現身香港街頭 見身障者行乞秒掏2000元

粵產電影、動漫 背靠香港影視專業力量

首檔 BB 級債基金 來了

相關新聞

陸股票型ETF 規模衝8.8兆元

大陸權益類ETF（股票型ETF）迎來新的里程碑。專業金融數據平台Choice統計顯示，大陸權益類ETF總規模已突破人民幣...

陸超美 躍品牌咖啡店最大市場

「趕緊下單吧，不要錯過這一季你的最愛！」推開位於上海的一家直播間大門，熱火朝天的景象讓來自重要咖啡生產國的哥倫比亞人安德...

國台辦：一直認真執行ECFA條款

大陸國台辦昨（13）日重申，大陸方面一直認真執行《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）相關條款，並強調台灣做法「不符合...

地方債高風險區 嚴管

大陸金融監管機構要求部分銀行避免為地方政府融資平台境外債券發行提供備用信用證，以限制大陸境內縣級或償債能力較弱地方政府融...

碧桂園債務違約疑慮再起

大陸房企碧桂園債務違約風險仍未消除。有碧桂園境內債券「H1碧地01」持有人表示，未能在3月12日收到碧桂園支付到期利息，...

港股掀私有化下市潮

多家港股上市公司近來頻傳擬私有化進而下市消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。