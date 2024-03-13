華為折疊機全球市占衝刺40% 將首次超越三星

折疊手機被視為後續提振智慧型手機市場動能的關鍵之一，以往三星穩居龍頭，但根據最新顯示器供應鏈顧問公司Display Supply Chain Consultant（DSCC）發布的預測數據，今年第1季，華為折疊機出貨量預計將較去同期飆升105%，全球市占可望達到40%，並首次超過三星電子，而三星電子首季市占預估低於20%。

科技網站《快科技》報導，DSCC表示，今年上半年，華為將憑藉Mate X5和Pocket 2兩款折疊機搶市，而三星電子則由於沒有新產品，將陷入苦戰。

不過雖然三星由於缺乏折疊新品的發布，導致被華為超越。但是DSCC預計在2024年下半年，三星將會反超華為，重新獲得領導地位，並且在2024年全年依然保持全球市占第一的成績。

回顧2023年第4季從10月初到12月底，全球折疊機的出貨量為420萬支，年增33%，刷新歷年第4季出貨量紀錄。

細分到品牌方面，儘管Z Fold 5和Z Flip 5出貨量低於預期，但三星繼續引領折疊手機市場。在此期間，華為及榮耀的市占有所上升。

細分到機型方面，2023年第4季共有23款折疊機出貨，在全球最暢銷的十款折疊機中，三星占據四款、榮耀和 OPPO各兩款，華為和小米各一款。最暢銷的前五款折疊機型分別為三星Galaxy Z Flip5、華為Mate X5、榮耀Magic Vs2、三星Galaxy Z Fold5以及OPPO Find N3 Flip。

而華為為了擴大市場占有率，在去年下半年採購了更多的螢幕面板，因此在去年第4季，京東方手機面板供應量超過了三星Display。

不過DSCC表示，今年華為和榮耀的市場占有率將進一步提升，但透過下半年推出新產品，三星電子將再次占據榜首位置。

DSCC 預計2024年第1季將有25款不同的可折疊機型出貨，2024年全年將有27款不同的可折疊機型出貨。

因此華為和榮耀今年將提高在折疊手機市場的市占，但OPPO與vivo市占將會減少。另外榮耀、摩托羅拉以及三星都會更新翻蓋小折疊機，因此翻蓋式小折疊機的市占將會持續增加。

TrendForce集邦諮詢的報告顯示，華為在2023年占據了全球11.9%的折疊機市占，同時該機構還預測，華為可能在2024年占據折疊市場接近20%的市占。