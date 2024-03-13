華為北汽新車「享界」申報圖曝光 要搶BBA行政轎車市場

繼極狐之後，北汽藍谷與華為合作的另一個品牌的首款車型「享界S9」已通過大陸工信部申報，定位中大型純電動轎車，內部定價人民幣30到50萬元（新台幣132萬元到220萬元），瞄準的是BBA（賓士、BMW、奧迪）的中大型行政轎車市場。

快科技報導，「享界S9」將於北京車展首發，預計6月上市。該車要與BBA的中大型行政轎車競爭，例如A6L、5系和E級，享界後續車型規劃包括休閒級轎車、SUV等產品。

北汽藍谷智選車年產能規劃30萬輛，預計首款產品月銷目標 1 萬輛。

北汽藍谷與華為先前採Hi模式，推出了極狐阿爾法S Hi版，後續升級為智選車模式，而「享界」就是雙方打造的品牌。除了北汽藍谷外，華為智選車模式下的合作夥伴還包括賽力斯、奇瑞和江淮汽車。

第一財經日報報導，今年2月中旬，北汽藍谷在投資者互動平台上回應投資者的提問時表示，與華為在智選模式合作下打造的「享界」即將問世，首款產品是一輛面向高階市場的智慧轎車。

北汽藍谷方面稱，目前正在加速推進「享界」專案，計畫在2024年於亞洲和歐洲市場建立分銷和服務網路，把這輛高階轎車推至海外市場。

而據先前流出的紀要，華為智選車想做成類似於京東的電商服務平台，後期向主廠收通路費，目前在選品上有差異，要先把品牌打出來，由甲方來選品。

但從主廠車型開發成本攤薄的角度來看，一個平台要做轎車、SUV和MPV等，這樣的成本才能攤得最薄。北汽和華為做享界，也設計了SUV和商務休閒的轎車、MPV。

北汽藍谷董事會秘書趙翼指出，與華為智選合作的品牌定價將高於極狐品牌，產品線上與極狐現在推出的產品沒有太大交集，在價格上會有區隔，銷售通路方面由華為來負責銷售。

趙翼還表示，華為有兩個能力是合作夥伴特別看重的，一是產品定義的能力，二是銷售能力的長板。

IT之家報導，此次通過申報的新車共有三款型號，屬於「華彰牌」汽車，長5160mm，寬1987mm，高1486mm或1498mm，軸距3050mm，側面車門面板與前後葉子板上沒有採用過多的線條設計，搭配隱藏式門把手以及封閉式輪圈。