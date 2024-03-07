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京東最高斥資逾900億元回購股票 股價收盤大漲16%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
京東集團宣布最高將斥資30億美元回購公司股份，激勵周三京東美股股價大漲。（路透）
京東集團宣布最高將斥資30億美元回購公司股份，激勵周三京東美股股價大漲。（路透）

大陸電商京東集團6日公告，董事會已批准一項新的股份回購計劃，將在截至2027年3月的未來36個月內回購價值不超過30億美元（約合新台幣新台幣947億元）的股份，激勵周三京東美股股價大漲，收盤漲幅達16.18%。

京東6日公布截至12月31日的2023年第四季及全年財報。其中，去第四季營收為人民幣3,061億元，年比增長3.6%。淨利潤為34億元，高於2022年同期的30億元。

2023年全年，京東營收達人民幣1兆847億元，較2022年增長 3.7%。淨利潤為242億元，則遠高於2022年的104億元。

另，京東6日還同步公告，公司董事會已批准年度現金股利，股利總額約12億美元，超出2023年的10億美元。京東董事會同時批准一項新股份回購計劃，於現有股份回購計劃屆滿生效後，可在截至2027年3月的未來36個月內回購價值不超過30億美元的股份。

京東股價暴漲也帶動中概股表現普遍強勁，截至美股周三收盤，較受關注的中概股中，愛奇藝上漲8.26%，嗶哩嗶哩上漲6.40%，微博上漲5.41%，小鵬汽車上漲4.92%，漲幅都高於台積電的4.89%。

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