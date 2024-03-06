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港房市全面「撤辣」 成交量倍增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2月28日，港府宣布「全面撤辣」後，各房產仲介立刻推出相關廣告。（中新社）
2月28日，港府宣布「全面撤辣」後，各房產仲介立刻推出相關廣告。（中新社）

近日，香港公布新一份預算案為樓市「撤辣」，即撤銷所有住宅物業需求管理措施（取消重稅）。業內人士表示，新政策一出，樓市交投氣氛明顯活躍，香港多處屋苑的住宅成交量出現顯著增長，有的甚至達到1年多以來的最高水平。

中新社報導，在香港樓市全面「撤辣」後的首個周末（2日），香港多處屋苑成交量錄得倍數增長。其中，中原地產統計的香港十大屋苑錄得25宗二手成交，較之前一周反彈3.2倍，成交量創逾1年新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，全面「撤辣」令香港樓市重回正軌，日前累積的購買力陸續釋放，不少仍持觀望態度的買家，在新政策公布後紛紛入市。他補充指出，全面「撤辣」後香港樓市一手和二手市場氣氛都明顯轉好，預計十大屋苑周末成交量將愈來愈多，有望達50宗水平。

另外，利嘉閣地產及美聯物業各自統計的十大屋苑在過去兩日的二手成交量，分別錄得31宗及27宗，按周同升超過3倍。

利嘉閣地產總裁廖偉強說，全面「撤辣」後的首個周末出現報復式入市動力，包括香港本地買家、投資者均樂意入市，一手市場更見轉旺，希望市場交投量漸至健康水平，樓價亦止跌回升。

「撤辣」除了刺激二手市場交投回暖，新樓盤成交市場同樣轉旺。作為香港樓市全面「撤辣」後首個開售的全新住宅項目，恒基兆業地產有限公司長沙灣巴域街項目Belgravia Place銷情火爆。恒基物業代理有限公司工作人員表示，在3日首輪發售138個單位，總成交金額約7.5億港元，買家主要為跨區客，超過70%的買家年齡介於31歲至45歲之間。

3日於中西區的多處房產中介機構發現，各門店幾乎都掛出海報推介優質房源，諮詢買房事宜的客戶量明顯增加，預約看房量也成倍增長。

成交量 香港

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