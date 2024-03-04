快訊

中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

大咖歌后竟爆出「女兒與媽先後交往同一男」 舊愛變繼父

有房就不怕沒錢養老？一實例看如何不落入窮得只剩房子的窘境

陸全國兩會登場 券商關注「新質生產力」等議題

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
針對今年大陸全國兩會，券商稱，除GDP增速、消費者物價指數、財政赤字率等經濟指標，還關注數位經濟、生命科學等熱點話題。（法新社）
針對今年大陸全國兩會，券商稱，除GDP增速、消費者物價指數、財政赤字率等經濟指標，還關注數位經濟、生命科學等熱點話題。（法新社）

大陸全國兩會是觀察官方政策風向的重要窗口，據中國基金報報導，大陸券商表示，除GDP增速、消費者物價指數、財政赤字率等經濟指標，還關注數位經濟、生命科學等熱點話題。

報導引述德邦證券首席經濟學家程強表示，當前中國大陸經濟處於新舊敘事的「換擋期」，重點關注在有效需求不足、社會預期偏弱的背景下，圍繞經濟增長和高質量發展有哪些增量政策。

程強稱，今年兩會重點關注GDP目標、財政方面的指標和規模安排、貨幣政策的空間，以及擴內需有哪些「抓手」等。同時，今年也是全球「大選年」，面臨著內外部諸多不確定因素，期待如何圍繞產業升級、新質生產力講好中國經濟的新敘事。

預計未來高質量發展將由新質生產力主導，預計將繼續圍繞數位經濟、人工智能發展，加快打造生物製造、商業航天、低空經濟等戰略性新興產業，布局量子、生命科學等未來產業。

招商證券首席宏觀分析師張靜靜表示，關注三個方面。一是貨幣與財政政策協同配合：關注全年經濟增長目標如何設立、貨幣與財政等政策如何協同安排。財政政策方面，關注中央財政赤字安排、專項債發行、中央政府和地方政府聯動等。貨幣政策，則關注總量及結構性貨幣政策工具箱，如何配合財政和產業政策，做到更加精準有力。

其次是發展新質生產力：作為高質量發展的重要著力點，最近提出的「新質生產力」預計將會成為兩會的討論焦點，重點關注會議在發展新質生產力上的方案。

第三是房地產政策定調：關注今年的房地產工作如何開展，包括如何提振購房者信心、如何落實推進「三大工程」建設等。

申萬宏源宏觀資深高級分析師屠強指出，預計貨幣政策仍將偏鬆，但節奏上需要等待美國降息時點，目前市場對於聯準會降息預期已推遲到年中，因而預計中國大陸貨幣政策進一步寬鬆的時點也是6月及下半年。

延伸閱讀

國內首檔美國20年期A級公司債 ETF 00942B准募 長天期投資級債多頭到

市場預計聯準會6月降息 年內降息次數從6次減少到3次

群益投顧：逢回買進美歐日股、區間操作陸股

陸開發商頻爆雷違約 建案淪爛尾交樓難…人大代表出解方：取消預售屋

相關新聞

阮經天《周處除三害》 大陸上映3天票房破6億元

由香港導演黃精甫執導編劇、阮經天主演的電影《周處除三害》3月1日在大陸上映，截至3月3日13時11分，票房已突破人民幣1...

小米雷軍建議 將AI素養教育納入陸九年義務教育

大陸全國人大政協兩會本周舉行，大陸全國人大代表、小米董事長雷軍提出，AI領域人才培養提出有關綠色低碳、人工智能（AI）、...

陸全國兩會登場 券商關注「新質生產力」等議題

大陸全國兩會是觀察官方政策風向的重要窗口，據中國基金報報導，大陸券商表示，除GDP增速、消費者物價指數、財政赤字率等經濟...

摩根大通：中國今年不會推出火箭炮式的刺激經濟措施

彭博新聞報導，大陸全國兩會開議之際，摩根大通經濟學家們發布報告預計，中國的政策立場將可能繼續有利成長，但不會是「火箭砲式...

中國兩會召開前 逾5百億元撤出陸股創單週新高

中國政協、人大「兩會」今明召開，先前大跌的中國股市也在國家隊進場下回升，但外資信心未回籠，截至2月28日當週，約16億美...

萬科傳協商債務展期遭否認 地產寒冬下危機持續

中國地產「好學生」萬科近期除了賣資產，還傳出與貸款機構進行債務展期談判但遭拒，致使多筆境內債券價格大幅下跌。不過，新華資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。