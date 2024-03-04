陸全國兩會登場 券商關注「新質生產力」等議題

大陸全國兩會是觀察官方政策風向的重要窗口，據中國基金報報導，大陸券商表示，除GDP增速、消費者物價指數、財政赤字率等經濟指標，還關注數位經濟、生命科學等熱點話題。

報導引述德邦證券首席經濟學家程強表示，當前中國大陸經濟處於新舊敘事的「換擋期」，重點關注在有效需求不足、社會預期偏弱的背景下，圍繞經濟增長和高質量發展有哪些增量政策。

程強稱，今年兩會重點關注GDP目標、財政方面的指標和規模安排、貨幣政策的空間，以及擴內需有哪些「抓手」等。同時，今年也是全球「大選年」，面臨著內外部諸多不確定因素，期待如何圍繞產業升級、新質生產力講好中國經濟的新敘事。

預計未來高質量發展將由新質生產力主導，預計將繼續圍繞數位經濟、人工智能發展，加快打造生物製造、商業航天、低空經濟等戰略性新興產業，布局量子、生命科學等未來產業。

招商證券首席宏觀分析師張靜靜表示，關注三個方面。一是貨幣與財政政策協同配合：關注全年經濟增長目標如何設立、貨幣與財政等政策如何協同安排。財政政策方面，關注中央財政赤字安排、專項債發行、中央政府和地方政府聯動等。貨幣政策，則關注總量及結構性貨幣政策工具箱，如何配合財政和產業政策，做到更加精準有力。

其次是發展新質生產力：作為高質量發展的重要著力點，最近提出的「新質生產力」預計將會成為兩會的討論焦點，重點關注會議在發展新質生產力上的方案。

第三是房地產政策定調：關注今年的房地產工作如何開展，包括如何提振購房者信心、如何落實推進「三大工程」建設等。

申萬宏源宏觀資深高級分析師屠強指出，預計貨幣政策仍將偏鬆，但節奏上需要等待美國降息時點，目前市場對於聯準會降息預期已推遲到年中，因而預計中國大陸貨幣政策進一步寬鬆的時點也是6月及下半年。