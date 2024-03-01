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陸車企理想發布首款純電MPV 加碼宣布蓋5千座5C超充站

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸造車新勢力之一的理想汽車1日正式對外發表首款純電MPV「理想MEGA」，CEO李想誓言要讓該車款成為人民幣「50萬以上」銷量第一的產品。（取自新浪網）
大陸造車新勢力之一的理想汽車1日正式對外發表首款純電MPV「理想MEGA」，CEO李想誓言要讓該車款成為人民幣「50萬以上」銷量第一的產品。（取自新浪網）

大陸造車新勢力之一的理想汽車1日下午舉辦2024春季發布會，正式對外發表首款純電MPV「理想MEGA」，CEO李想誓言要讓該車款成為人民幣「50萬以上」銷量第一的產品。此外，李想還加碼宣布，將投入60億人民幣（約新台幣263.5億元）資金建成5,000座5C超充站。

據介紹，理想MEGA僅提供一款配置，全國統一零售價格為55.98萬元人民幣（約新台幣245.8萬元），將從3月11日開啟交付。

李想在發布會上表示，理想MEGA採用水滴型的車頭、溜背式的車頂和尾部的「風刃」設計，風阻係數實測為0.215，是風阻係數最低的MPV。其低風阻係數和碳化矽功率晶片的應用，還使其成為能耗最低的純電四驅MPV。

他指出，理想MEGA每百公里能耗僅15.9kWh，比大部分四驅純電轎車的能耗還低。在充電方面，理想MEGA支持5C充電，實現了充電12分鐘續航500公里，進一步看，理想MEGA採用800V的架構，以及與寧德時代歷經三年聯合研發的麒麟5C電池組，總電量102.7千瓦時，整車續航里程達710公里。

李想提到，理想汽車主打家庭場景，也在思考更大的家庭到底需要一台什麼樣的車。這台新款純電MPV在立項時取了個代號叫鯨魚，因為鯨魚是地球上最大的動物，也是家庭型群居動物。

他表示，理想MEGA實現了媲美燃油車的補能效率、新時代的造型、轎跑車的風阻、鯨魚級的空間、D級豪華轎車的舒適性、旗艦SUV的安全性，還有越來越聰明的「理想同學」。

李想表示，包含理想MEGA在內，理想今年推出的每一款純電車型，都將標配5C的超充能力。目前理想超充站為349座，截止到今年年底，將建成超過2,000座高速和城市超充站。

他更透露，理想5C超充網絡將投入資金60億人民幣，計畫建成5,000座理想直營5C超充站，全國高速和國道覆蓋率達95%。

人民幣 寧德時代 鯨魚

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