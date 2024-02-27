比亞迪推逾700萬元電動跑車 放話挑戰傳統超跑

繼日前推出售價不到人民幣8萬元（約合新台幣35.2萬元）的新能源車後，僅時隔一周，比亞迪25日又發布旗下品牌「仰望」定價高達人民幣168萬元（約合台幣739萬元）的純電動超跑「仰望U9」，為比亞迪目前售價最高的車型。比亞迪放話，仰望U9預計今年中開始交車，要與傳統超跑競爭。

財新網指出，2020至2022年，比亞迪憑藉著快速推出中低階新能源車型，逐步鞏固其在大陸新能源汽車市場的龍頭地位。然而，比亞迪車型售價普遍在人民幣30萬元以下，利潤空間有限。在築穩基本盤後，比亞迪開始推動產品朝高端化發展，在2022年底重構與戴姆勒合作的品牌「騰勢」後，又於2023年初推出子品牌「仰望」。

據悉，仰望定位人民幣百萬元級別，第一款車型U8鎖定較為小眾的越野SUV市場，亮相以來受到廣泛關注，2023年11月上市後銷量不俗績。仰望日前發布消息稱，今年1月U8銷量達1,652輛，推出以來累計銷量已達3,653輛。

號稱與U8對比的車型為保時捷Cayenne、路虎Defender及賓士GLS，三者2023年累計銷量分別為2.4萬、2萬、1.8萬輛，平均單月銷量約在1,500至2,000輛之間。2024年1月，上述三款車銷量分別約2,600、1,800、2,800輛，仰望U8緊追在後。

公開資料顯示，目前市面上純電動超跑仍不多。在大陸，瑪莎拉蒂GranTurismo EV定價人民幣198.8萬元。 另一款大陸國產純電超跑昊鉑SSR售價人民幣128.6萬元。

但仰望U9價格公布後，網上一片嘩然，「價格太貴」、「有那錢買個保時捷911，不香嗎？」等質疑聲浪不絕於耳。據中國經營報報導，仰望U9最大馬力超過1,300Ps，最大扭矩1,680N · m，最大調節行程達到75mm ，單軸舉升速率快至500mm/s ，單輪最大舉升力超過1噸，甚至可以原地起跳。

據稱，仰望U9最新實測極速可達到時速309.19公里 ，實測時速0至100公里加速成績可達2.36秒 。

仰望銷售事業部產品中心總監鄭羽表示，仰望U8、U9的行銷都格外強調產品搭載的新能源技術，兼顧「可賽、可街、可玩」，是純電動時代的超級跑車新物種。

鄭羽稱，仰望U9以全新的驅動能源與動力控制模式，打破傳統超跑賽道、街道性能邊界，既具備極致的操控性，又兼顧日常駕駛的舒適性，同時還具備「跳舞模式」等好玩功能。比亞迪相信，科技可以定義新能源時代的豪華。

另，國海證券早前曾提出，有別於側重性價比的中低階品牌，超豪華品牌具有奢侈品屬性，品牌清晰定位的重要性遠高於硬性產品價值。另有分析指，在超跑市場，汽車文化、賽車傳統終究不可或缺，比亞迪尚需從零開始打造。

對此，比亞迪董事長王傳福日前提出，將投入人民幣50億元興建全地形專業賽車場。比亞迪並稱，公司將從場地、賽車、訓練等方面提供支持，在國內逐步培養汽車文化，甚至培養更多賽車手。

比亞迪本月19日才剛推出兩款售價不到人民幣8萬元的新車，展開新一輪價格戰。僅僅一周，又推出大陸售價最高的新能源汽車，顯示比亞迪試圖在新能源市場低端高端兩頭通吃的強烈企圖心。