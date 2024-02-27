中投公司總座 劉浩凌接任

大陸國家主權基金-中投公司昨（26）日公布新人事案，現年53歲的劉浩凌正式出任中投公司副董事長、總經理兼首席投資官。原副董事長、總經理兼首席投資官居偉民屆齡60歲退休。新任命前，劉浩凌任中投公司副總經理兼首席風險官。

中投官網資料顯示，劉浩凌現年53歲，2008年加入中投公司，歷任中投公司法律合規部業務主管、高級經理，中央匯金公司綜合管理部副主任、綜合管理部/銀行機構管理二部主任、股權管理二部主任，中投公司執行委員會成員兼中央匯金公司副總經理。

中投公司開展境外投資業務與境內金融機構股權管理工作。其中，境外投資業務由下設子公司-中投國際有限責任公司和中投海外直接投資有限責任公司承擔，業務範圍包括公開市場股票和債券投資，對沖基金和多資產，泛行業私募股權和私募信用投資，房地產、基礎設施、資源商品、農業等領域的基金投資與直接投資，以及多雙邊基金管理等。