中投公司總座 劉浩凌接任

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中投公司新任總經理劉浩凌（網路照片）
中投公司新任總經理劉浩凌（網路照片）

大陸國家主權基金-中投公司昨（26）日公布新人事案，現年53歲的劉浩凌正式出任中投公司副董事長、總經理兼首席投資官。原副董事長、總經理兼首席投資官居偉民屆齡60歲退休。新任命前，劉浩凌任中投公司副總經理兼首席風險官。

中投官網資料顯示，劉浩凌現年53歲，2008年加入中投公司，歷任中投公司法律合規部業務主管、高級經理，中央匯金公司綜合管理部副主任、綜合管理部/銀行機構管理二部主任、股權管理二部主任，中投公司執行委員會成員兼中央匯金公司副總經理。

中投公司開展境外投資業務與境內金融機構股權管理工作。其中，境外投資業務由下設子公司-中投國際有限責任公司和中投海外直接投資有限責任公司承擔，業務範圍包括公開市場股票和債券投資，對沖基金和多資產，泛行業私募股權和私募信用投資，房地產、基礎設施、資源商品、農業等領域的基金投資與直接投資，以及多雙邊基金管理等。

主任 公司法

延伸閱讀

MLB／擺脫上季經典賽症候群 達比修有拚首爾開幕戰

外媒：中投等主權基金擬購麥當勞中國業務

開盤60秒拋股25億震盪指數 滬深交易所譴責中國私募巨頭

彰化千人圍爐饗宴年年爆桌 中投弱勢戶也來問

相關新聞

王文濤會戴琦 關切經貿涉台問題

大陸商務部長王文濤近日赴阿拉伯聯合大公國出席世貿組織部長級會議，官方消息指出，王文濤昨在會見美國貿易代表戴琪（Kathe...

京津冀協同發展 10年健身有成

2月26日是京津冀協同發展上升為國家戰略10周年的日子。十年間，中國以疏解北京非首都功能為「牛鼻子」推動京津冀協同發展，...

國道網、高鐵網 打通京津冀動脈

從河北坐地鐵到北京，很快將成為可能。春寒料峭，位於北京市通州區的北京軌道交通22號線（平谷線）永順站工地正在熱火朝天地施...

中投公司總座 劉浩凌接任

大陸國家主權基金-中投公司昨（26）日公布新人事案，現年53歲的劉浩凌正式出任中投公司副董事長、總經理兼首席投資官。原副...

陸造車新勢力 哪吒拋錨了

開年以來，大陸造車新勢力狀況持續惡化。繼鎖定高端車款的高合汽車宣布停工六個月後，另一家造車新勢力第六大廠的哪吒汽車傳出，...

螞蟻擬收購瑞信在陸業務

彭博報導，螞蟻集團有意收購瑞信在中國大陸的投行業務，且提出的競購價格比美國城堡證券（Citadel Securities...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。