陸百萬千瓦級核電機組汽缸 實現批量製造

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
大陸首套新型百萬千瓦級核電汽缸出爐。圖／本報四川德陽傳真
大陸首套新型百萬千瓦級核電汽缸出爐。圖／本報四川德陽傳真

國機重裝所屬二重裝備，日前成功研製第100件百萬千瓦級核電機組汽缸，實現了從「1」到「100」批量製造的跨越，標誌著大陸在百萬千瓦級核電機組汽缸極限製造領域邁上新的里程碑。

百萬千瓦級核電機組汽缸，是核電常規島汽輪機組的關鍵承載部件，是將熱能轉化為機械能的核心載體。國機重裝所屬二重裝備依託高端大型鑄鍛件領域深厚技術積澱和全產業鏈極限製造優勢，突破核電汽缸高強度高塑韌材料性能均勻化保障、鑄件內部品質控制、超大尺寸精准控制等關鍵核心技術，掌握了成套關鍵研製技術，率先在大陸自主研製成功100兆瓦—1750兆瓦等級特大型核電高中壓外缸、中壓排氣外缸、高壓外缸和內缸等系列產品。

國機重裝位於四川省德陽市。目前，企業在核能裝備大型鑄鍛件領域，已形成成套、批量研製供貨能力，實現核電站核島、常規島高端鑄鍛件全覆蓋，總體製造技術處於國際先進、大陸領先水準。先後成功研製大陸首套CPR1000機組大型核電汽缸、大陸首套EPR1750機組大型核電汽缸、大陸首套CAP1400機組大型核電汽缸、「華龍一號」海外首堆巴基斯坦卡拉奇K2機組大型核電汽缸等核電產品。

核能 核電 高端

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