開創聯銷體 變管理大師

娃哈哈董事長宗慶後是大陸改革開放後第一批民營企業家，1987年，當時42歲的宗慶後帶領兩名退休老師，以人民幣14萬元（約新台幣61萬元）借款，承包連年虧損的杭州上城區校辦企業經銷部，開始創業之旅。

宗慶後從沿街叫賣冰棒，到做保健品銷售員，宗慶後一路賺錢累積資金。1991年，宗慶後創辦娃哈哈食品公司，並研發出「AD 鈣奶」產品一砲而紅，在上市第二年就創造人民幣6.85億元產值，直接使娃哈哈營業額翻倍，高達人民幣20億元。

之後，娃哈哈集團打造了娃哈哈純淨水、AD鈣奶、爽歪歪等家喻戶曉的國民飲料。目前，在大陸建有81個生產基地、187家子公司，擁有員工近3萬人。

宗慶後開創「聯銷體」模式被譽為營銷大師、管理大師，成為頂級商學院案例。即娃哈哈將經銷商與自己利益綁在一起。娃哈哈要求經銷商按銷售計畫先打上全額保證金，給對方高於銀行貸款的利息，經銷商需按要求進行市場運作，年底分利潤。藉此娃哈哈與經銷商建立緊密合作，由一家企業打拚變成幾千家企業合力競爭。

宗慶後在給自己傳記的序言中寫道：「我是一個普通人，從底層崛起的凡人。幸運的是，我生於一個大時代；更幸運的是，我獲得了一個機會，締造了一家公司，並且因而成為中國首富，得到價值的實現與認同。」