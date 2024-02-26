開創聯銷體 變管理大師

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

娃哈哈董事長宗慶後是大陸改革開放後第一批民營企業家，1987年，當時42歲的宗慶後帶領兩名退休老師，以人民幣14萬元（約新台幣61萬元）借款，承包連年虧損的杭州上城區校辦企業經銷部，開始創業之旅。

宗慶後從沿街叫賣冰棒，到做保健品銷售員，宗慶後一路賺錢累積資金。1991年，宗慶後創辦娃哈哈食品公司，並研發出「AD 鈣奶」產品一砲而紅，在上市第二年就創造人民幣6.85億元產值，直接使娃哈哈營業額翻倍，高達人民幣20億元。

之後，娃哈哈集團打造了娃哈哈純淨水、AD鈣奶、爽歪歪等家喻戶曉的國民飲料。目前，在大陸建有81個生產基地、187家子公司，擁有員工近3萬人。

宗慶後開創「聯銷體」模式被譽為營銷大師、管理大師，成為頂級商學院案例。即娃哈哈將經銷商與自己利益綁在一起。娃哈哈要求經銷商按銷售計畫先打上全額保證金，給對方高於銀行貸款的利息，經銷商需按要求進行市場運作，年底分利潤。藉此娃哈哈與經銷商建立緊密合作，由一家企業打拚變成幾千家企業合力競爭。

宗慶後在給自己傳記的序言中寫道：「我是一個普通人，從底層崛起的凡人。幸運的是，我生於一個大時代；更幸運的是，我獲得了一個機會，締造了一家公司，並且因而成為中國首富，得到價值的實現與認同。」

人民幣 利息

延伸閱讀

陸已故「布鞋首富」宗慶後 70歲搭機還坐經濟艙

陸食品大廠娃哈哈創辦人宗慶後逝世 享壽79歲

前大陸首富進ICU病房搶救？傳創辦人宗慶後病重 娃哈哈集團回應了

與3女子生11個小孩 馬斯克相信聰明的人要多生

相關新聞

陸「布鞋首富」宗慶後 79歲病逝

大陸最大飲品生產商娃哈哈集團創辦人、前首富宗慶後昨因病離世，享壽七十九歲。陸媒報導指他具有改革開放後第一代創業者質樸低調...

兩岸微流行／內蒙加入綠電交易試點

大陸當局近年推廣綠電市場化，除了綠證外，原先已有南方電網、國家電網為綠電交易試點，近日官方再批覆內蒙古為第三個交易試點。

上海招聘會 AI、數據應用最熱

「樂業上海優+」行動—上海市春季促進就業綜合性大型招聘會24日在上海舉辦，超過1000家用人單位參加，提供2萬個以上就業...

國航大動作 有意控股國泰航

中國航空公司（簡稱國航）傳出有意控股國泰航空，擬提高持股成為第一大股東，國航目前是國泰航空第二大股東持股29.9%，僅次...

陸百萬千瓦級核電機組汽缸 實現批量製造

國機重裝所屬二重裝備，日前成功研製第100件百萬千瓦級核電機組汽缸，實現了從「1」到「100」批量製造的跨越，標誌著大陸...

比亞迪拓市 賣進匈牙利

大陸車企巨頭比亞迪近日發文稱，比亞迪於23日向匈牙利首批車主成功交付ATTO 3（對應大陸元PLUS）車型。該批車由比亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。