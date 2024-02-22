義烏電商 上月交易額逾350億元

連日來，浙江義烏多處商貿場所陸續開工，爭搶開門紅。2月20日，在義烏北苑街道電商園區倉庫，數十名工人熟練地打包商品，一個個包裹在傳送台快速分撥，等待發出。當日，該市29個電商產業園全部復工復產。

中新社報導，數據顯示，2024年1月，義烏全市實現電子商務交易額350.3億元（人民幣，下同），同比增長16.7%；跨境電子商務交易額104.5億元，同比增長17.9%。

該市一家經營日用品電子商貿公司的負責人許培榮表示，由於春節假期店鋪打烊，倉庫內囤積了大量包裹。這個假期積壓了二十幾萬單，預計這兩天才能把這些訂單全部消化發出。

「我們今年打算在多個境外電商平台各開一個店鋪試水。如果盈利額可觀，後續會考慮增加店鋪。2024年，我們定下新目標，日發訂單量要過千單，訂單總量要比2023年增長3倍以上。」義烏市芯盟貿易有限公司負責人于豹說。

自2月19日義烏五大物流園區——青口、福田、江北下朱、國內公路港、紅獅物流園結束春節假期後，數百輛卡車日夜兼程有序行進，停泊至物流園區的千餘檔口進行貨物裝卸，搭載上萬個包裹從這裡出發。

從事物流行業36年的龔惠玲透露，經過2023年一年的籌備，該公司今年計劃實現義烏至越南專線常態化運行，積極走出去攬貨品、做服務，實現攬收、發運、交貨一條龍服務。「2023年，越南專線已經在試運行了，今年我們爭取一天發運一車貨品。」她說。

數據顯示，義烏5個物流園區2024年1月貨運總量約134.8萬噸，同比增長115.7%。義烏國際商貿城2月21日開市後，當地將進入新一輪訂單高峰。