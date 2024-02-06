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原有意來台插旗 「太二酸菜魚」改對台開放加盟

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
原有意來台插旗，太二酸菜魚改對台開放加盟。圖／取自中國商報
原有意來台插旗，太二酸菜魚改對台開放加盟。圖／取自中國商報

從大陸紅到台灣的「酸菜魚」，掀起國內餐飲熱潮，多家連鎖餐飲集團紛紛跨入酸菜魚店場，甚至一度傳出大陸酸菜魚霸主「太二酸菜魚」有意來台插旗展店。不過「太二」母公司、港股上市的九毛九公告，「太二」將對台灣開放加盟。

加盟商需提供人民幣300萬元（約新合台幣1,320萬元）以上合法現金或人民幣2,000萬元（約合新台幣8,800萬元）可變現資產證明。

公告指出，將引進加盟及合作模式至「太二酸菜魚」及「山的山外面酸湯火鍋」。其中太二自3日起開放新疆、西藏及台灣，大陸機場和高鐵站等交通樞紐，澳洲及紐西蘭的加盟模式。

同時，山外面自上3日起開放大陸若干指定購物中心的合作模式，及自2025年2月3日起全面開放加盟模式。

對於開放加盟的品牌和地區情況，九毛九集團相關人員表示，因為經過內部評估後，認為這兩個品牌已具備成熟的產品體系、營運模式和供應鏈支援。

太二為何會突然開放加盟，九毛九在公告給出的解釋是：可加快品牌擴張及區域滲透；有效利用合作夥伴的創業精神、當地專業知識及業務網絡；與自營模式相比降低集團的營運風險。

九毛九自2019年港股上市以來，一直在不斷擴展門店規模。財報數據顯示，2019年到2022年及2023年上半年，分別為336家、381家、470家、556家和621家。截至2024年1月，公司旗下餐廳數量超過730家。

在門店數量增長過程中，九毛九的營收也從2019年的人民幣26.87億元，進一步增長至2022年的人民幣40.06億元。2023年上半年營收人民幣28.79億元，年增51.63%；淨利人民幣2.38億元，年增281%。

目前，九毛九擁有九毛九西北菜、太二酸菜魚、慫重慶火鍋廠、賴美麗酸湯烤魚、山的山外面酸湯火鍋等五大品牌。此次開放加盟的為太二酸菜魚與山的山外面酸湯火鍋兩個品牌。

太二酸菜魚為九毛九旗下規模最大的一個品牌，也是營收的主要來源。自2020年起，太二對九毛九營收的貢獻占比就始終保持在70%以上。2023年上半年，太二貢獻營收人民幣21.88億元，占到總收入的76.0%；門店數量496家，占總門店數的79.87%。

人民幣 品牌 酸菜魚

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