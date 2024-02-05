中證監：從嚴打擊上市公司欺詐發行及財務造假
陸股持續低迷不振，已嚴重衝擊廣大散戶的信心。中國證監會4日表示，將加大對涉嫌欺詐發行、企業財務造假問題線索的排查力度，堅持露頭就打、打早打小，更好地保護投資者的權益。
據每日經濟新聞報導，中國證監會4日發文表示，全面排查涉案相關中介機構，對違法性質惡劣、情節嚴重的中介機構加大懲戒力度。下一步，將從提高發現能力、完善工作機制、強化責任追究、突出打防結合等方面綜合施策，不斷鏟除造假滋生土壤，切實維護市場誠信基礎。
對於欺詐發行，中國證監會強調，始終對詐欺發行行為予以全方位「零容忍」打擊，堅決阻斷發行上市「帶病闖關」，從源頭上保護投資者合法權益，並稱將會讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」。
中國證監會表示，打擊欺詐發行、財務造假行為是一項系統性工程，需要社會各界共同推動。中國證監會將注重懲防並舉，推動建立多部門聯合防範打擊財務造假的常態化工作機制，強化規範運作正向引導，實現標本兼治目標。
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