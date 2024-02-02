半數美企 仍將陸列前3大投資地

中國美國商會昨天發布二○二四年「中國商務環境調查報告」顯示，儘管美中關係緊張和中國大陸監管問題仍是在陸的美企面對的挑戰，但有一半美國企業仍將中國大陸列為全球首選或前三位投資目的地，較上年度略有回升五個百分點。

報告指出，對眾多美國企業來說，中國大陸不僅是關鍵市場，更是人才和創新的重要沃土，這對美國企業的全球競爭力至關重要。

今年的商務環境調查報告顯示，受訪企業二○二三年財務狀況較上一年有所改善，主要行業的盈利水準均有所上升。在中國大陸實施碳中和戰略和企業期待經濟改革持續推進等因素的推動下，企業對未來兩年的業務前景更為樂觀。

與此同時，大多數受訪企業在二○二四年僅考慮小幅增加在陸投資或暫無計畫增加對陸投資。相較於新增投資，企業將優先考慮推進核心業務。

報告指出，中國大陸作為全球重要投資目的地的地位有所回升，二○二二年中國大陸多年來首次不再被多數會員企業列為全球前三大投資目的地。二○二三年企業對陸投資意向略有回升，百分之五十的受訪企業將中國大陸列為全球首選或前三位投資目的地，相比前一年的歷史最低點上升了五個百分點。

幾乎所有受訪企業均表示美中雙邊關係至關重要，並對今年雙邊關係和市場准入條件改善持更為樂觀的態度，近百分之卅的受訪企業預計今年美中關係將有所改善，對雙邊關係的樂觀程度明顯高於去年。

有百分之五十七的企業對中國大陸進一步向外國企業開放市場缺乏信心，百分之卅九的企業感覺在中國大陸不太受歡迎。

在企業持續面臨的挑戰中，美中關係緊張仍是最主要的挑戰，其他挑戰還包括法規執行不一致、成本上升等。與此同時，超三分之一的受訪企業感到在中國大陸受歡迎程度有所下降，在中國市場的開放程度、市場准入、監管執法中受到不公平待遇等方面存在擔憂。