大陸中小型、出口導向製造業景氣 將繼續溫和回升

財新傳媒公布1 月財新中國製造業PMI為50.8，與 12 月持平，優於外界預期的50.6，且連續三個月高於50榮枯線。專家分析，在宏觀政策發力作用下，大陸國內需求將穩步恢復，加上出口訂單推動，預計中小型、出口導向的製造業生產經營景氣度還將繼續溫和回升。

1月財新中國製造業PMI的分項數據顯示，製造業產出指數保持擴張，由於產量穩定增長、物流加快以及新出口訂單自去年6月以來首次高於50，1月製造業有所擴張。然而，這一積極結果與前一天公布的官方製造業PMI僅49.2形成鮮明對比。

財新PMI調查樣本企業 500 家，以中小型民企以及出口導向型企業為主。而大陸官方製造業PMI由中國物流與採購聯合會和大陸國家統計局聯合統計發布，調查樣本超過 3000 家，以大中型國有企業為主。

上海證券報報導，華福證券首席經濟學家燕翔表示，從分項情況來看，1月製造業供需兩端均出現了擴張，在市場銷售情況改善的背景下，製造業產出指數連續三個月保持擴張，刷新了過去一年半以來最高紀錄。廣開首席產業研究院高級研究員羅奐劼分析，外需和出口的持續改善，帶動財新製造業PMI連續三個月擴張。

此外，分項資料中的原材料購進價格指數和產成品庫存指數均在擴張區間下降，出廠價格指數降至收縮區間。燕翔表示，當前製造業生產端較需求更為強勁，價格水準整體偏弱，宏觀政策對於擴大內需的支持力度有望進一步加強。

製造業企業對於未來生產經營活動的預期較為樂觀。財新中國製造業PMI資料顯示，1月製造業生產經營預期指數升至九個月以來的最高值。

仲量聯行中國區首席經濟學家龐溟表示，橫向比較看，近幾個月來，美國、歐元區、日本等其他主要經濟體的PMI資料顯示，它們製造業景氣度或持續低迷、或小幅改善，基礎並不穩固，但1月財新中國製造業PMI連續三個月落在擴張區間，說明在政策加力提效、內生動能積聚的基礎上，經濟止穩向上的態勢進一步全面鞏固確立。