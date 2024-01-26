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支持房企融資需求 陸首批房地產項目清單月底前推出

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
針對房企「融資難」問題，大陸住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會，要求各地要以項目為對象，抓緊研究提出「可以給予融資支持的房地產項目名單」。圖為福建福州一處正在建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）
針對房企「融資難」問題，大陸住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會，要求各地要以項目為對象，抓緊研究提出「可以給予融資支持的房地產項目名單」。圖為福建福州一處正在建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）

針對房企「融資難」問題，大陸住房城鄉建設部26日上午召開城市房地產融資協調機制部署會，會議強調，各地要以項目為對象，抓緊研究提出「可以給予融資支持的房地產項目名單」，協調行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。據稱，此次住建部落實政策力度大，首批名單有望在月底前推出。

大陸住建部旗下「中國建設報」報導，此次會議由住建部副部長姜萬榮主持，中央財辦、中央金融辦相關司局負責人出席會議。各省、區、市住房城鄉建設廳、委有關負責人及35個重點城市人民政府分管負責人參加會議。

大陸住建部黨組書記、部長倪虹出席會議並強調，要深入貫徹中央經濟工作會議精神，加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產專案開發建設，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

據報導，會議指出，建立城市房地產融資協調機制，是貫徹中央決策部署的重大措施。會議要求，地級及以上政府要切實發揮牽頭協調作用，把這一重要機制迅速建立和運作起來，及時研判本地房地產市場形勢和房地產融資需求，強化統籌謀劃，細化政策措施，搭建政銀企溝通平台，推動房地產企業和金融機構精準對接，協調解決好房地產融資中存在的困難和問題。

會議指出，專案有序開發建設，是房地產市場平穩健康運作的基礎。針對目前部分房地產項目「融資難」問題，各地要以項目為對象，抓緊研究提出可以給予融資支持的房地產項目名單，協調本行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。

會議要求，信貸資金要確保封閉運作、合規使用，堅決防止挪用。省級層級要追蹤監測落實狀況，加強督促指導。國家層級將建立城市房地產融資協調機制計畫資訊平台，實施週調度、月通報。

報導並稱，住建部抓機制落實力度大，本月底前，第一批工程名單落地後即可爭取貸款。

會議還提到，要重拳整治房地產市場秩序，糾治房地產開發、交易、仲介、物業等方面亂象，揭露違法違規典型案例，維護人民權益。

房地產 機制 信貸

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