陸再現黃金熱 年銷量逾千噸

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
去年大陸黃金銷量1089.69噸，是零售品中增長最快的。圖為在浙江省湖州市德清縣一家黃金店，顧客在挑選黃金首飾。（新華社）
去年大陸黃金銷量1089.69噸，是零售品中增長最快的。圖為在浙江省湖州市德清縣一家黃金店，顧客在挑選黃金首飾。（新華社）

新冠疫情後，大陸民眾消費趨於保守，不少年輕人則熱衷於存「金豆豆」，滿足購買欲望的同時，也存下財富。最新消息顯示，金銀珠寶是去年大陸零售商品增長最快的一類，全年大陸黃金銷量為1,089.69噸。

綜合中新經緯、中國黃金珠寶雜誌報導，中國黃金協會25日舉行「中國黃金行業2023年經濟運行情況發布會」，指出2023年全大陸黃金消費量1,089.69噸，與2022年同期相比增長8.78%。其中黃金首飾706.48噸，同比增長7.97%；金條及金幣299.60噸，同比增長15.70%；工業及其他用金則同比下降5.50%。

中國黃金協會指出，金銀珠寶成為去年全年各商品零售類別中增長幅度最快的品類。小克重、新款式的黃金首飾倍受消費者青睞，促進黃金首飾消費的提升。實物黃金投資的較高關注度使溢價相對較低的金條及金幣消費實現較快增長。

在市場交易的部分，2023年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊4.15萬噸（單邊2.08萬噸），同比增長7.09%，成交額雙邊人民幣18.57兆元（單邊9.28兆元），同比增長22.31%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊12.42萬噸（單邊6.21萬噸），同比增長43.90%，成交額雙邊47.76兆元（單邊23.88兆元），同比增長55.43%。

2023年，大陸黃金ETF持倉規模呈穩步增長的趨勢，截至年底黃金ETF持有量約61.47噸，與2022年同期相比規模增長10.04噸，同比增長19.53%。

官方儲備的部分，2023年12月大陸央行黃金儲備增加29萬盎司，總規模為7,187萬盎司，這已是黃金儲備連續14個月增加。

生產方面，2023年大陸原料黃金產量為375.155噸，增長0.84%。另外，進口原料產金144.134噸，同比增長14.59%。總計共生產黃金519.289噸，同比增長4.31%。

珠寶 上海 成交量

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