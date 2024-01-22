茅台、瑞幸再推聯名產品 龍年醬香巧克力「今天見」

貴州茅台與瑞幸咖啡日前宣布雙方將再次合作，新品「龍年醬香巧克力」22日上市。瑞幸在新浪官方微博發布這項訊息後，瞬即吸引眾多大陸網友留言，不少人都表示「期待」。

據悉，此次醬香巧克力與醬香拿鐵成分接近，包括巧克力、醬香茅台厚乳、牛奶和咖啡。據悉，茅台醬香巧克力一杯售價人民幣38元人民幣（約合新台幣165元）。

去年9月，瑞幸與茅台聯名推出的「醬香拿鐵」爆紅，傳出首日就賣出逾542萬杯。知情人士稱，推出初期，醬香拿鐵大賣4,000萬杯。

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