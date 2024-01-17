大陸股市開年不利 英媒：當局要求部分法人勿拋售股票

大陸股市2024開年兩周來表現不佳，大陸監管機構面臨穩定股價的壓力，近日已要求部分法人不要拋售股票，試圖扭轉近期A股頹勢。

英國金融時報報導，大陸監管部門自去年10月以來，頻頻向部分機構投資者「窗口指導」，要求他們不要在某些特定的日子淨賣出股票。

這些措施目的在扭轉大陸基準滬深300指數，然而從2024年第一周開始的下跌趨勢，今年以來，滬深300指數已下跌4%，過去52周下跌20%。

有交易商指出，大陸滬深300指數在去年最後一周反彈約3%，就是因為監管機構下達的售股限制。但元旦過後，當局對一些規模較小的共同基金和券商解除限制，滬深300指數去年底的漲幅已全部消失，本月已跌幅超過4%。

報導引述三家金融機構的交易員和投資經理人透露，現在北京又恢復了淨賣出股票的限制。他們表示，這是大陸當局近日多項令人措手不及的逆轉措施之一，導致市場扭曲且破壞整體信心。

一家上海券商的董事表示，這種「窗口指導」只會延後賣壓，「但不可能永遠延後下去」。他任職的券商最近再次被通知要避免淨賣出，但他表示，股市表現「最終仍將由市場情緒決定」。

花旗集團亞洲交易策略主管阿帕拜（Mohammed Apabhai）表示，這種股市干預手段難以真正發揮效果，雖然可能緩解部分賣壓，「但大陸市場受到基本面與當局對民間企業的態度影響甚巨。」