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救房市新招！陸8城市獲千億貸款 收購存量房作保租房

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸重慶、濟南、鄭州等8個城市正獲得來自央行的千億人民幣低息貸款，以購買存量閒置房用作租賃住房。（中新社）
大陸重慶、濟南、鄭州等8個城市正獲得來自央行的千億人民幣低息貸款，以購買存量閒置房用作租賃住房。（中新社）

為了刺激房市、擴大租賃房屋供給，大陸有八個城市正獲得來自央行的千億人民幣低息貸款，以購買存量閒置房用作租賃住房，凸顯了大陸官方正利用新的方式來解決房地產危機。

陸媒「經濟觀察報」報導，大陸央行去年1月印發「關於開展租賃住房貸款支持計劃試點有關事宜的通知」，曾推出總額1000億元人民幣租賃住房貸款支持計畫，鼓勵全國性金融機構發放租賃住房購房貸款，以減少存量閒置房、擴大租賃住房供應。

這項計畫採取「先貸後借」的直達機制，引導工農中建等７家全國性金融銀行在去年底前，向重慶、濟南、鄭州、長春、成都、福州、青島、天津等8個試點城市發放租賃住房購房貸款。

不過央行也為這筆住房租賃貸款設定了「紅線」，即只能購買住宅類商品房，不允許收購商辦公寓。同時，須對標的項目進行「整棟、整單元」收購，原則上不允許收購零散房源。

報導引述一位地方政府人士透露，從去年3月開始，8個試點城市已著手尋找合適的房源上報，且城市間要比速度，先到先得。

據稱，目前已有青島、福州等多個城市利用住房租賃貸款購買商品房，納為保租房並對外出租。部分城市則通過城投平台（LGFV）作為借款主體，購買城投體系內的現房，用作保障性租賃住房，一定程度上緩解了地方化債壓力。

地方政府人士還稱，「這筆借款期限長，只要租金能覆蓋利息，基本可以被看作永續債，只付息、不還本」，既能有效緩解城市政府籌集保租房的指標壓力，還能減少當地的商品房庫存。更重要的是，短期內，地方政府能透過城投平台融到一筆錢，緩解現金流。

彭博報導指出，這個計畫凸顯大陸正努力將住房市場往公共住房模式轉變，可能有助於推動房地產投資和建設，以扭轉房地產市場低迷局面。

另，今年1月5日，大陸央行和金融監督管理總局再發布「關於金融支持住房租賃市場發展的意見」，和上述計畫不同的是，這次鼓勵商業銀行發放住房租賃團體購房貸款，貸款額度原則上不超過物業評估價值的80%。並表明發放貸款的前提是，風險可控、商業可持續、嚴格不新增地方政府隱性債務。

除了租賃住房貸款計畫外，大陸央行去年12月還向政策性銀行釋出3,500億元人民幣的低息資金，用於建設保障性住房和翻新內城破舊區的項目。

大陸央行 房地產 人民幣

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