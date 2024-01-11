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美中商務部長通話 北京對美國限制第三方出口光刻機「嚴正關切」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸商務部長王文濤（右）11日與美國商務部長雷蒙多通話，關切半導體產業限制等問題。圖為兩人2023年11月16日在舊金山會談。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤（右）11日與美國商務部長雷蒙多通話，關切半導體產業限制等問題。圖為兩人2023年11月16日在舊金山會談。（圖／取自大陸商務部網站）

中國大陸與美國高層持續互動，雙方商務部長11日進行通話，大陸商務部長王文濤就美國限制第三方向大陸出口光刻機、成熟製程晶片供應鏈調查、制裁打壓大陸企業等表達「嚴正關切」。

據大陸商務部消息，王文濤11日與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話，「雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通」。

王文濤表示，舊金山拜習會「為兩國經貿關係發展指明方向，雙方應發揮兩國商務部溝通交流機制的積極作用，為企業合作創造良好條件」。

王文濤還就美國限制第三方對大陸出口光刻機、成熟製程晶片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。此外，雙方還就「中美經貿領域國家安全邊界問題」進行了討論。

此前在1月2日，媒體報導美國已要求荷蘭光刻機巨頭ASML在1月稍晚禁令生效實施前，暫停向大陸出口光刻機，大陸外交部發言人汪文斌表示，大陸一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞「對華科技封鎖」。

汪文斌指出，半導體是高度全球化的產業。在各國經濟深度融合的背景下，美方有關霸道霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈安全和穩定，必將自食其果。

他敦促荷方秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈供應鏈穩定和自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。「中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益」。

王文濤與雷蒙多2023年11月16日在舊金山會談時，雙方同意，兩國商務部將於2024年第一季舉行商貿工作組（副部級）對話首次會議；支持在兩國開展的省州經貿合作和貿易投資促進活動；共同推動中美企業合作對接項目取得實效，並增設項目辦公室；共同推動建立中美政府間標準和合格評定對話機制。雙方討論並同意兩國專家在2024年1月就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務資訊保護問題進行技術討論。

美國 舊金山 大陸商務部 汪文斌 美中關係

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