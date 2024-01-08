開年至今跌跌不休！小米連五天回購股票近3億港元
小米集團股價2024年開年至今跌跌不休，今年來五個交易日有四天下跌，累計跌幅7.9%，小米公司積極進場護盤回購股票，累計五個交易日天天進場買回股票，合計五個交易日買回庫藏股已近3億港元（約新台幣12億元）。
證券時報報導，小米集團8日在港交所公告顯示，8日以每股14.2港元至14.38港元的價格回購700萬股，回購金額達1億港元。該股當日收盤價14.36港元，下跌3.88%，全天成交額17.9億港元。
今年以來小米累計進行五次回購，合計回購2,010萬股，累計回購金額2.98億港元。若從去年底開始計算，自2023年12月28日以來小米已連續七天進行回購，合計回購2910萬股，累計回購金額4.4億港元。 不過，期間小米股價累計下跌12.01%。
外界認為，小米股價跌跌不休跟小米汽車利多出盡有關，小米汽車在去年12月28日發表後，當天股價就小跌0.25%，隔天再跌4.1%，利多出盡的走勢相當明顯，而小米在2023年全年已經大漲43%，2024年開年回跌已在預料之中，不過，小米公司接連進場回購股票，顯示公司看好股價後市。
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