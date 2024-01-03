工業富聯供貨輝達AI伺服器晶片基板 成最大供應商

鴻海集團旗下在大陸上市的工業富聯證實，對晶片大廠輝達（NVIDIA）供應人工智慧（AI）伺服器晶片基板，占有率超過50%，是輝達最大供應商；此外，輝達GH200晶片模組訂單，也全數交給工業富聯。

證券時報報導，工業富聯數據長劉宗長指出，工業富聯2017年與輝達合作開發伺服器產品，當時推出第一台AI伺服器HGX1，雙方合作是原廠設計製造（ODM）模式，深度參與前期產品設計與開發。

他提到，工業富聯已是輝達A100、H100主板獨家供應商，也是最新繪圖晶片（GPU）高效能運算（HPC）平台獨家設計生產交付供應商。

同時，工業富聯2023年還首次拿下輝達HGXAI伺服器晶片基板訂單，加上早已拿到的DGXAI伺服器晶片基板訂單，工業富聯已成為輝達AI伺服器晶片基板最大供應商，佔據超過50%市佔。

此外，輝達最新發布的「地表最強」AI晶片GH200的晶片模組訂單等，也全部交給工業富聯。

在AI工廠布局方面，劉宗長表示，輝達與鴻海集團合作建設AI工廠，這個專案由工業富聯推進，未來計劃把AI工廠應用到各產業。

他指出，工業富聯配合客戶布局新的產能，因為目前來看，輝達GPU卡價格一直上漲，主要由於產能跟不上，當產能建設逐步投產開始爬坡後，出貨量會明顯改善，而且隨著供應恢復，價格也會有所下降，進而會帶動更多新的需求。

此外，在輝達產品發布會上，輝達執行長黃仁勳，曾展示過一段影片，就是一個關燈工廠，全部自動化地在生產GPU卡，那個其實是工業富聯的工廠，裡面所有自動化設備都由公司自主研發，未來公司仍將繼續拓展相關自動化技術、設備的對外賦能。