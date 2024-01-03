快訊

王欣儀親姊遭刺39刀身亡 昔男友戴立忍崩潰被軍方軟禁

賴蕭競選影片「在路上」被控抄襲金穗獎得獎作 導演回應了

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 周六東北季風再襲

工業富聯供貨輝達AI伺服器晶片基板 成最大供應商

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
工業富聯供貨輝達AI伺服器晶片基板，成最大供應商。搜狐財經
工業富聯供貨輝達AI伺服器晶片基板，成最大供應商。搜狐財經

鴻海集團旗下在大陸上市的工業富聯證實，對晶片大廠輝達（NVIDIA）供應人工智慧（AI）伺服器晶片基板，占有率超過50%，是輝達最大供應商；此外，輝達GH200晶片模組訂單，也全數交給工業富聯。

證券時報報導，工業富聯數據長劉宗長指出，工業富聯2017年與輝達合作開發伺服器產品，當時推出第一台AI伺服器HGX1，雙方合作是原廠設計製造（ODM）模式，深度參與前期產品設計與開發。

他提到，工業富聯已是輝達A100、H100主板獨家供應商，也是最新繪圖晶片（GPU）高效能運算（HPC）平台獨家設計生產交付供應商。

同時，工業富聯2023年還首次拿下輝達HGXAI伺服器晶片基板訂單，加上早已拿到的DGXAI伺服器晶片基板訂單，工業富聯已成為輝達AI伺服器晶片基板最大供應商，佔據超過50%市佔。

此外，輝達最新發布的「地表最強」AI晶片GH200的晶片模組訂單等，也全部交給工業富聯。

在AI工廠布局方面，劉宗長表示，輝達與鴻海集團合作建設AI工廠，這個專案由工業富聯推進，未來計劃把AI工廠應用到各產業。

他指出，工業富聯配合客戶布局新的產能，因為目前來看，輝達GPU卡價格一直上漲，主要由於產能跟不上，當產能建設逐步投產開始爬坡後，出貨量會明顯改善，而且隨著供應恢復，價格也會有所下降，進而會帶動更多新的需求。

此外，在輝達產品發布會上，輝達執行長黃仁勳，曾展示過一段影片，就是一個關燈工廠，全部自動化地在生產GPU卡，那個其實是工業富聯的工廠，裡面所有自動化設備都由公司自主研發，未來公司仍將繼續拓展相關自動化技術、設備的對外賦能。

黃仁 台獨

延伸閱讀

張汝京：陸半導體具眾多優勢 以CIDM模式發展最適合

不想失去大陸市場！輝達再推陸版特製晶片「H20」預計第2季量產

機構：2024年全球半導體產能將增長6.4% 首破每月3000萬片大關

1/3【早晨財經速解讀】華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

相關新聞

不想失去大陸市場！輝達再推陸版特製晶片「H20」預計第2季量產

美國政府去年10月加碼祭出新版晶片管制禁令，其中輝達被限制3款晶片不能出口到大陸，除非事先取得許可才放行，然而輝達並不想...

張汝京：陸半導體具眾多優勢 以CIDM模式發展最適合

近來全球半導體業競爭愈發激烈，這也讓有「中國半導體產業發展之父」之稱同時也是中芯國際創辦人的張汝京，一舉一動更加引起關注...

年銷量300萬輛目標達成 比亞迪豪擲約88億獎勵經銷商

大陸車企比亞迪2023年全年累計銷量達302.44萬輛，年增62.3%。不僅超額完成2023年年初定下的300 萬輛目標...

工業富聯供貨輝達AI伺服器晶片基板 成最大供應商

鴻海集團旗下在大陸上市的工業富聯證實，對晶片大廠輝達（NVIDIA）供應人工智慧（AI）伺服器晶片基板，占有率超過50%...

大陸央行重啟PSL規模1.5兆 投向「三大工程」

大陸官方持續放水救經濟。中國人民銀行（大陸央行）官網發布，2023年12月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀...

中石油取代埃克森美孚成伊拉克世界最大油田之一牽頭合同者

大陸《每日經濟新聞》報導，根據中國石油官方微信號1月2日消息，伊拉克西古爾納-1油田牽頭合同者交接儀式1日在伊拉克南部省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。