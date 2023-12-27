華為自研晶片突破量產瓶頸？將裝到中階手機Nova 12

華為中階手機nova 12系列傳出搭載華為自研的麒麟晶片，這意味著華為自研晶片─麒麟系列不僅裝在高階手機Mate 60 Pro，也將裝在中階手機，顯示麒麟晶片已經突破量產瓶頸，產能已經進一步擴大，讓華為可以擴大使用到中階手機上。

華為26日發表中階手機nova 12系列，但華為對於裝載的晶片隻字不提，可能是為了避免刺激美國，以免引發美國更多的封鎖措施。但陸媒爆料，nova 12 Ultra搭載麒麟9000SL處理器，nova 12 Pro搭載麒麟8000處理器，nova 12活力版則搭載高通驍龍778G 4G。這代表麒麟自研晶片正式回歸中端市場。

新京報貝殼財經記者向華為集團官方求證，一位華為區域品牌負責人表示，需要「以官方對外發佈的資訊為準」。記者聯繫採訪多家華為授權門店，有數位工作人員確定表示，「是麒麟晶片」。

通信行業資深分析師馬繼華分析，nova算是華為的中階手機，但華為在其中相對比較高端的nova手機（nova 12 Ultra，nova 12 Pro）上去使用麒麟晶片是有可能的，如果華為能夠在nova系列相對高端的手機上也使用一部分麒麟晶片，這表明它的產能已經大幅度提升。為其下一步發展晶片提供了一個更為堅實的底座

他表示，自從Mate60系列發佈5G手機以來，華為在晶片領域已經驚豔了整個市場，華為在和榮耀分離之前，很多創新設備基本上都在榮耀上率先應用，進行大面積測試，成熟後才會運用到Mate系列和P系列上去，榮耀獨立以後，華為顯然把nova當成一個實驗場，所以nova上應用的新技術和產品硬體相當不少。如果nova的高端機也用了麒麟晶片，它的銷量一定相當好，生產多少賣多少的程度。

環球通信行業分析師馬波分析，nova 12 Ultra搭載麒麟9000SL處理器，nova 12 Pro搭載麒麟8000處理器意味著麒麟晶片正式在中端品牌使用。華為Mate60系列在華為品牌定位上屬於旗艦和高端，面向商務人士市場，對標的是蘋果品牌。而華為nova 12系列對標的是中端市場，面向線下市場，對標國產手機的中端系列及部分旗艦系列。再加上華為P70系列，實現了華為手機全系列市場定位的重新全覆蓋。

麒麟晶片為華為海思旗下處理器。值注意的是，海思在處理器市場的地位已經在回升中。市場調研機構Counterpoint Research最新公佈相關報告顯示，在智慧手機處理器銷售收入方面，華為海思以3%的市場占有率重回全球前五。這主要得益於搭載華為自研麒麟晶片的Mate60系列產品的熱銷。業內認為，接下來nova系列等機型逐步向麒麟晶片切換，將進一步推升華為海思麒麟晶片在移動市場的佔有率。