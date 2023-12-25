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科創板最大IPO案 喊卡

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸上交所公告，知名電池企業蜂巢能源主動撤回IPO申請，也意味目前科創板在審的最大IPO宣告終止。該公司表示，撤回IPO主因公司虧損連連。外界分析，面對當前複雜市場環境，與其強硬「闖關」換來不盡如人意的發行價格，策略性撤回IPO不失為穩妥的選擇。

據了解，蜂巢能源主營電動車動力電池及儲能電池系統研發、生產和銷售。該公司2018年正式從長城汽車分拆出來。蜂巢能源近三年營業收入複合增長率高達139.6%。

但蜂巢能源表示，由於當前研發投入強度較高、產能爬坡及原材料採購價格增長等，公司尚未盈利，且存在累計未彌補虧損。數據顯示其已超過四年虧損。

蜂巢能源指出，公司綜合考慮各種因素，以公司及公司股東的最大利益為重，決定撤回A股申請，並考慮啟動其他融資方案。

繼先正達今年5月終止IPO、華虹半導體8月成功上市之後，蜂巢能源這次募資金額達人民幣150億元（約新台幣660億元），該融資金額為科創板在審項目最高。

蜂巢能源上市申請在2022年11月18日獲得受理；2022年12月14日收到首輪問詢；2023年3月23日公司回覆問詢，此後未見二輪問詢或進入上市委會議環節。

據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年前三季，蜂巢能源裝車量4.41GWh，占比1.73%，在大陸國內市場排名僅第八，較2022年排名還下滑一位。目前大陸電池裝車量前三名依舊由寧德時代、比亞迪與中創新航獨霸。

北京商報引述交易所官網數據統計，截至22日，年內共有251家企業終止A股上市審核，其中鋰電產業鏈包括博石高科、西恩科技、金力股份、中興新材、惠強新材、華惠能源等多家企業。

鳳凰網財經引述Wind數據顯示，今年創業板撤回IPO公司數量最多，占總撤回量35.9%，其次是科創板，撤回40家，「雙創」板塊撤回占比57.1%。其中科創板的撤回量是去年1.8倍。

綜合大陸輿論對於企業撤回IPO說法有二：一是大陸證監會在8月表示，根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏。

二是大陸經濟復甦緩慢，許多企業業績下滑或未達標。

IPO 寧德時代 北京

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