兩岸航點少、台商回台投票難 陸委會：現航點訂位率2成多

台灣2024總統大選進入倒數階段，大陸全國台企聯會長李政宏20日指出，有八成的台商都想回台投票，然兩岸直航點如今僅恢復十幾個，運力受限勢必增加回台投票難度。陸委會副主委兼發言人詹志宏21日回應，航空公司的態度是「有客源當然願意飛」，而目前15個定期航點航司的訂位率大約2成多，「還有很大成長空間」，若不夠也還能增班；13個包機航點則沒有接獲需求。

陸委會21日下午召開例行記者會，針對兩岸運力問題，詹志宏首先表示，對於李政宏會長的關切，陸委會聽到了。

他並指出，根據陸委會向主管機關的瞭解，明年1月上旬（即台灣大選前），兩岸15個定期航點一個禮拜共有280幾班班機。他接著說，「各位，美國到中國大陸的班機，一個禮拜現在要增加到50幾班，所以你說這個量夠不夠，我想航空公司最清楚。」

他再指出，除了280幾班外，班次還有成長空間，因為根據兩岸協議可以到400多班（據陸委會先前發布，15個定期航點班次合計最多有420班），隨時可以增班。

兩岸空運客運目前有15個定期航點，以及13個航點得申請包機。詹志宏指出，根據了解，這15個定期班機的航點，航空公司的訂位率大概兩成多一點點，還有很大的成長空間，「如果不夠，我剛才已經報告了，還可以申請加班」。

另外13個包機的航點，詹志宏說，到目前為止，航空公司回應沒有人向他們提出需求，便備用。

詹志宏表示，政府一直有和航空公司保持聯繫，且是「不針對哪一個節日、哪一個時段」，從疫情期間兩岸的5個航點到增加至15個航點，都不斷與航司保持聯繫。

他強調，航空公司給政府的答覆是，有客源當然願意飛。若有客人要搭，航司自然而然會去看到市場的變化，會向兩岸的主管機關提出申請，對航司來說是在商言商。

據了解，新冠疫情前，兩岸直飛航點共61個，疫情爆發後，台灣以防疫為由，限制兩岸直飛航線，兩岸只剩5航點。今年3月10日，陸委會宣布恢復南京、武漢等10個定期航點；另還開放瀋陽、無錫等13個包機航點。