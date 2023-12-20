快訊

柯文哲反對成立特偵組：主政者更方便操縱 蔡政府司法改革最讓人失望

政見會談違建爭議 賴清德：「老家交公益信託」作為礦工生活紀念館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸下調房貸利率買房省多少？機構：2023年省逾790億元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸房產調研機構貝殼研究院估算，大陸房貸利率下調新政為2023年大陸全國購房居民共節省利息約人民幣185億元。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）
大陸房產調研機構貝殼研究院估算，大陸房貸利率下調新政為2023年大陸全國購房居民共節省利息約人民幣185億元。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）

大陸房產調研機構貝殼研究院監測顯示，2023年12月百城首套主流房貸利率平均為3.86%，二套主流房貸利率平均為4.41%。分別較11月微降低1、2個基點。本月銀行平均放款周期為19天，與上月持平，維持2019年以來最快放款速度。該機構還估算，2023年全年大陸全國住宅銷售金額約人民幣16兆元，房貸利率下調為今年全國購房居民共節省利息約人民幣185億元（約新台幣790億元）。

從城市級別來看，如與去年同期相比，與去年同期相比，12月一線城市首套房、二套房貸款利率分別下降48、59個基點，降幅最大；二線城市首套房、二套房貸款利率分別下降19、50個基點，三四線城首套房、二套房貸款利率分別下降23、50個基點。

報告指出，一線城市房貸利率的下降主要由京滬帶動。14日京滬推出降首付、降利率、調整普宅認定標準等新政，在調整後北京城六區內首套、二套利率分別為4.30%、4.80%，均較上月降低45個基點、上海全市首套利率降低45個基點至4.10%。本次北京、上海利率下降後均是2019年以來的最低水平。

而新政調整能幫助購房民眾省下經費。報告測算，以北京為例，如果考慮城六區以內首次購房客戶，購買一套總價約人民幣300萬住房，貸款60%、年限30年、等額本息還款，當前首套利率為4.30%，去年同期為4.85%，則目前買房比去年底節省利息總額人民幣21萬元，月供節省約人民幣600元。

報告分析認為，新政有助於降低首次置業、改善換房等購房需求的入市門檻，房貸利率下降將減輕居民月供壓力；調整普宅認定標準，與其關聯的稅收優惠政策的覆蓋面將擴大。

與此同時，人行授權全國銀行間同業拆借中心20日公布， 20日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期3.45%，5年期以上4.2%，連續4個月未變。

套房 人民幣 北京

延伸閱讀

升息後遺症 專家：恐現30年來最低迷情景

一線城市樓市均鬆綁 專家：廣州力度更強

京滬救房市 首付30%+降息 遭酸「不買立省」

明年預料3次降息 房貸有望減壓、刺激房市

相關新聞

陸下調房貸利率買房省多少？機構：2023年省逾790億元

大陸房產調研機構貝殼研究院監測顯示，2023年12月百城首套主流房貸利率平均為3.86%，二套主流房貸利率平均為4.41...

為保護資安？東方材料終止收購鼎橋 或因華為堅決反對

東方材料四月表達有意收購諾基亞在TD TECH（鼎橋）持有的 51% 股份，當時遭到華為強烈反對，19日晚間宣告終止交易...

中國房企降價求生 限跌令在多地鬆動

中國房市低迷，越來越多新建案大幅降價求售。據報導，房價「限跌令」正在一些城市逐步退出，但各地政府態度不一，有些明確表示降...

簡廷在連任澳門台協會長 邀「吊車大王」拓大灣區商機

澳門台商聯誼會19日舉辦第八屆理監事就職典禮及粵港澳大灣區的機運挑戰、拓展灣區交流活動，由簡廷在連任澳門台協會長。同時，...

中國零售業降價刺激消費 可能反倒加劇通貨緊縮

中國的通縮隱憂揮之不去，對經濟造成壓力，為了刺激消費，越來越多零售餐飲業者調整銷售策略，提供更加低價的產品與服務。然而此...

華南城2024年7月到期美元債獲展期3年 另4檔美元債徵求同意失效

具有大陸國資背景的華南城20日公布，有關2024年7月到期、票面利率9%的美元債券持有人，同意將到期日展期至2027年8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。