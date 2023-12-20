陸下調房貸利率買房省多少？機構：2023年省逾790億元

大陸房產調研機構貝殼研究院監測顯示，2023年12月百城首套主流房貸利率平均為3.86%，二套主流房貸利率平均為4.41%。分別較11月微降低1、2個基點。本月銀行平均放款周期為19天，與上月持平，維持2019年以來最快放款速度。該機構還估算，2023年全年大陸全國住宅銷售金額約人民幣16兆元，房貸利率下調為今年全國購房居民共節省利息約人民幣185億元（約新台幣790億元）。

從城市級別來看，如與去年同期相比，與去年同期相比，12月一線城市首套房、二套房貸款利率分別下降48、59個基點，降幅最大；二線城市首套房、二套房貸款利率分別下降19、50個基點，三四線城首套房、二套房貸款利率分別下降23、50個基點。

報告指出，一線城市房貸利率的下降主要由京滬帶動。14日京滬推出降首付、降利率、調整普宅認定標準等新政，在調整後北京城六區內首套、二套利率分別為4.30%、4.80%，均較上月降低45個基點、上海全市首套利率降低45個基點至4.10%。本次北京、上海利率下降後均是2019年以來的最低水平。

而新政調整能幫助購房民眾省下經費。報告測算，以北京為例，如果考慮城六區以內首次購房客戶，購買一套總價約人民幣300萬住房，貸款60%、年限30年、等額本息還款，當前首套利率為4.30%，去年同期為4.85%，則目前買房比去年底節省利息總額人民幣21萬元，月供節省約人民幣600元。

報告分析認為，新政有助於降低首次置業、改善換房等購房需求的入市門檻，房貸利率下降將減輕居民月供壓力；調整普宅認定標準，與其關聯的稅收優惠政策的覆蓋面將擴大。

與此同時，人行授權全國銀行間同業拆借中心20日公布， 20日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期3.45%，5年期以上4.2%，連續4個月未變。