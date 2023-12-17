大陸LPR利率估不動

中國大陸全國銀行間同業拆借中心將於12月20日發布12月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）。由於人行（大陸央行）15日進行1年期中期借貸便利（MLF）公開市場操作人民幣1.45兆元，操作利率維持不變為2.5%。作為中期政策利率的MLF利率已連續四個月按兵不動，市場預計，本月LPR也將維持不變。

目前的LPR有1年期和5年期以上兩個品種。其中，1年期LPR主要影響流動性貸款，例如企業短期流動性貸款和個人短期消費貸款；而5年期LPR和長期貸款更為相關，為房貸等貸款的定價提供了參考基準。

此前公布的11月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）分別為3.45％和4.2％，均維持不變。人行至12月已經連續四個月保持中期借貸便利（MLF）操作利率不變。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，年內已兩次調降政策利率，加上新舊貸款利率下調，暫無再調整政策利率的必要；另一方面，為緩解銀行資產端定價下行壓力，維持銀行息差和利潤在合理水準，以及為銀行留存實力化解房地產、地方債務風險，MLF利率維持不變。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，MLF保持穩定，預測本月LPR報價維持穩定。目前整體情況來看，根據LPR利率形成機制，LPR利率下調受三方力量影響，MLF利率、銀行加點部分、LPR和存款利率改革潛力。

仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟指出，降準可以更好地降低金融機構的資金成本和淨利差壓力，使銀行體系流動性繼續保持穩定、促進金融從總量、價格和結構上進一步持續支持實體經濟，預計未來數月內全面降準或定向降準的可能性仍相對高於降息。