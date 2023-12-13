大陸住建部：支持暫時資金鏈緊張房企 解決短期現金流緊張問題

針對部分房企出現債務違約風險，大陸住建部副部長董建國13日表示，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。

財聯社報導，董建國在中國國際經濟交流中心舉行的2023-2024中國經濟年會上指出，金融管理部門已公布一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，將繼續配合金融管理部門，抓好各項政策的落實，一視同仁，滿足不同所有權房地產企業的合理融資需求。

他提到，對於違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，要按照法治化、市場化原則出清，這也是市場優勝劣汰的結果。

董建國指出，社會上把部分房商債務違約稱為「爆雷」「資金鏈斷裂」，用語是不準確的。

他舉例，房企一般是集團公司加項目公司的架構，集團公司和項目公司都是獨立法人，集團公司出現債務違約，並不代表項目公司停止運轉，項目的開發運營還在繼續。

例如某大型房企去年上半年發生了債務違約，但公司今年前十一月，仍然實現了近人民幣800億元的銷售收入，並且完成了債務重組。

董建國認為，如果將債務違約等同為「爆雷」或「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售，加深企業困難。各方面都應該理性看待房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場的穩定健康發展。