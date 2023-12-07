造車進程加快！小米汽車招多個城市零售門市主管

小米汽車在通路建置、產品路測以及工廠擴建等方面都在同步進行。其中，北京、上海等地部分小米之家已開始展車擺放的確認工作。同時，小米汽車正在多個城市招募零售門市主管。

在產品路測方面，東方中科7日在投資者互動平台表示，在新能源汽車測試領域小米汽車是公司客戶，公司提供全面測試方案和服務。

第一財經日報報導，從招聘網站信息上，可看見小米汽車發出了多個涉及門店銷售的招聘信息，包括線上服務專家、交付邀請專員、用戶管理、售後產品經理、零售門店主管、小米汽車店面銷售運營等多個職位。

其中，零售門市主管工作地點涉及武漢、重慶、長沙、鄭州、佛山、東莞、廈門等城市。此外，其他城市也可以諮詢。而測試工程師、品質保證工程師等職位也在招募中。

工廠方面，依規劃，小米汽車工廠分兩期建設，其中一期佔地約72萬平方公尺，年產能為15萬輛，2023年6月竣工；二期計劃於2024年動工，2025年完工。公開消息顯示，小米汽車一期工廠相關廠房已於6月12日通過驗收。

今年11月15日，小米汽車登入工信部新一批新車申報目錄。根據申報信息，新車名稱為「SU7」，軸距為3000mm，將採用寧德時代的三元鋰電池和比亞迪磷酸鐵鋰電池；智能駕駛方面，該車將不提供光學雷達的選裝方案。

與小米手機、家居等科技產品打通的生態將是小米汽車一大特色。根據小米公告，10年內將在汽車領域投入100億美元，以全資模式布局，為用戶提供完整的小米智慧生態，布局更豐富的智慧生活場景。

在今年10月舉行的小米新品發表會上，小米發表了澎湃OS作業系統，該系統不僅適用於手機等行動設備，也將搭載於小米汽車上。從發表會展示的PPT可以看出，小米汽車將配備車頂攝像頭，車內人員可透過該攝影機進行視訊通話等功能。

小米集團總裁盧偉冰在今年第3季業績說明會上透露，小米汽車2024年上半年實現量產的目標不變，目前進度符合預期，接下來還會有第二次冬測，按照原目標上市沒有問題。目前小米汽車的投入越來越大，研發人員約3,000人。