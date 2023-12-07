傳小米雷軍有意投資足球隊武漢三鎮 公關部總經理發文回應

有自媒體發文稱，小米董事長雷軍前往武漢體育中心觀看武漢三鎮對陣浦項鐵人的亞冠比賽，並稱在有關部門的協調下，小米成為下賽季武漢三鎮潛在投資人之一。對此，小米集團公關部總經理王化7日透過個人社交媒體發文闢謠。

據報導，武漢三鎮足球俱樂部成立於2013年，球隊主場位於武漢體育中心體育場。2020年12月，武漢三鎮奪得2020賽季中國足球協會乙級聯賽冠軍，此後連續獲得2021賽季中國足球協會甲級聯賽冠軍、2022賽季中國足球協會超級聯賽冠軍，2023年4月，斬獲2023年中國足球協會超級杯冠軍。

不過，因為球隊燒錢太兇，武漢三鎮面臨經營危機。2023年8月28日，武漢三鎮俱樂部通過社交媒體發布《要聞簡報》表示，俱樂部投資人日前來函再次確認，自2023年9月1日起，停止對武漢三鎮俱樂部投入資金。與此同時，武漢三鎮俱樂部投資人表示，截至2023年8月31日，俱樂部所有債權債務由投資人承擔，確保停止投入資金之日，俱樂部零負債；同意將其持有的三鎮俱樂部100%股權以零對價的方式無償轉讓。

武漢三鎮估計下個賽季將花費人民幣1.5億元至2億元，就在武漢三鎮缺錢之際，就傳出雷軍可能投資的傳聞，對於「小米成為下賽季武漢三鎮潛在投資人之一」的說法，小米集團公關部總經理王化7日通過個人社交媒體發文闢謠說：「據我所知雷總最近太忙了，沒有時間去看比賽，小米暫時沒有相關賽事投資計畫。」

按照目前賽程，下個賽季中超聯賽將於2024年3月1日啟幕。有媒體報導稱，武漢三鎮已按時遞交了准入材料，新賽季准入應該沒有問題。而俱樂部的資金自救，仍在進行中。