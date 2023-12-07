綠色轉型 浙江推進零碳工廠建設

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
浙江推進零碳工廠建設，圖為浙江沁園水處理科技公司全自動RO卷膜生產線監測設備運行情況，該工廠獲得「零碳工廠」認證。（新華社）
浙江推進零碳工廠建設，圖為浙江沁園水處理科技公司全自動RO卷膜生產線監測設備運行情況，該工廠獲得「零碳工廠」認證。（新華社）

根據浙江省經信廳消息，浙江將加快推進零碳（近零碳）工廠培育和建設，規範溫室氣體排放管理行為，深化綠色製造體系建設，提升製造業發展質效和可持續水平。

新華社報導，根據浙江省經信廳印發的《浙江省零碳（近零碳）工廠建設評價導則（2023版）》，零碳（近零碳）工廠應在保證產品功能、品質以及生產過程中人的職業健康安全前提下，使用低碳或負碳的原料、工藝、技術和裝備，採用完善、科學、先進的溫室氣體排放管理體系、制度和措施，持續降低溫室氣體排放，以實現並持續保持工廠溫室氣體淨零排放為目標。

在產品生產上，相關工廠宜進行生態設計，優化產品設計和生產工藝，減少原輔材料的消耗和能源消耗，使用低碳的原物料，降低產品全生命周期溫室氣體排放。工廠宜採用適用的標準或規範，對產品進行碳足跡核算或核查，核查結果應對外公布，並利用核算或核查結果對其產品碳足跡進行改善。

在能源使用方面，相關工廠應優化用能結構，在保證安全、品質的前提下減少不可再生能源投入，宜使用可再生能源替代不可再生能源；工廠應充分利用餘熱、餘壓、餘冷等提高能源效率；工廠應提高可再生能源利用率，合理利用設施條件，因地制宜充分利用可再生能源。

該導則明確，相關工廠應建立能源和碳排放信息化管理系統，以實現能源的精準監測、統計和管理，應定期對監測數據進行分析並提出持續改善措施。能源在線監測系統應實時採集重點用能單位、主要次級用能單位、主要用能設備的能源數據，並自動進行統計分析、能效分析、用能預警。

再生能源

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