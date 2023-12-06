穩定能源供給 陸發改委稱2027建立煤礦產能儲備制度

陸發改委6日發布意見指出，到2027年，初步建立煤礦產能儲備制度，有序核准建設一批產能儲備煤礦項目，形成一定規模的可調度煤炭產能儲備。力求穩定能源供應。

意見提及，到2030年的煤礦產能儲備制度更健全，產能管理體系更完善，並力爭形成每年3億噸的可調度產能儲備，屆時大爐全國煤炭供應保障能力顯著增強，供給彈性和韌性持續提升。

意見書提及了四大要求：一是堅持有效市場、有為政府，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用；二是堅持突出重點、嚴格標準;三是堅持合理裕度、統一調度; 堅持生態優先、安全可靠。

產能儲備煤礦的設計產能由常規產能和儲備產能兩部分組成：常規產能指的是在非應急狀態下煤礦正常生產的產能，由企業根據市場情況自主組織生產，不納入國家統一調度範圍;

儲備產能是指在常規產能基礎之上預留的規模適度、用於調峰的產能，應急狀態下按國家統一調度與常規產能同步釋放，實現煤礦「向上彈性生產」。

值得注意的是，意見也推出配套支持，包括給予產能置換政策優惠。對產能儲備煤礦，新建煤礦按設計產能20%、25%、30%建設儲備產能的，其新增產能（含常規產能和儲備產能）的60%、80%、100%免予實施產能置換。另外，也優化調整礦區總體規劃及規劃環評要求，並實施煤炭新增產能指標單列等。

11月底以來，大陸煤炭市場呈現積極的情緒，A股煤炭指數自11月6日以來至4日高點，漲幅逾12%；但煤企呈現虧損，界面新聞報導，陝西榆林一位大型民營煤企表示，今年供暖季當地煤炭銷售「旺季不旺」，煤礦普遍存在滯銷情況，虧損嚴重。

生意社分析師指出 ，產地方面現在受安全檢查影響，煤礦整體供應量有限。下游港口方面，雖然受天氣影響下游需求有一定增加，但是下游保持觀望態度，雖然有一定需求，但是在長協煤保供基礎下，市場處於僵持狀態。