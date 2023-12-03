地方債增 恐衍生金融危機

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

中國大陸面臨房地產市場持續下滑等困境，外界關注2024年大陸經濟是否穩定。對此，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（2）日指出，2024年大陸仍將面臨房地產泡沫化、地方債償還高峰和中美關係等挑戰。他並提出警示，2023年到2030年將是大陸地方債償還高峰，恐衍生本土金融危機。

中信金控首席經濟學家林建甫也認為，大陸2024年仍面臨民眾信心不足、房地產市場疲弱、房地產及地方政府債務問題、民間投資需求低迷、資本外流、出口動能偏弱。

針對2024年房地產是否繼續泡沫，劉孟俊在政治大學國際關係研究中心舉辦「2024政經發展形勢研討會」指出，大陸目前採取市場降溫，推行債務重組；並推動重要改革，然而政策制定面臨困境，需要平衡結構穩定與結構改革。他點出，大陸地方政府部分是隱性債務，也就是未計入官方統計的債務，往往期限較短、利率較高，且償還來源不確定。

此外，劉孟俊表示，針對大陸銀行業的風險問題是源自地方債務難以化解，若大陸地方政府債務違約，將對金融體系產生重大衝擊，可能導致銀行擠兌和金融危機；地方政府債務違約將會影響經濟成長，進一步加深金融危機。

債務 房地產

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