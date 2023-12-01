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CP值更高！「軍裝大衣」打敗羽絨服 成陸大學生新寵

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一條東北大學生穿軍大衣步入課室的影片在網路熱傳，短時間獲得200萬人點讚後，軍大衣成為今年潮物。（澎湃新聞）
一條東北大學生穿軍大衣步入課室的影片在網路熱傳，短時間獲得200萬人點讚後，軍大衣成為今年潮物。（澎湃新聞）

羽絨服因質輕保暖出色，成為禦寒首選。不過今年冬天，大陸北方的00後大學生，卻突然興起一股穿軍大衣的熱潮，有部份年輕人表示，並非消費不起羽絨服，只是「軍大衣更有性價比」。

大陸央廣網報導，羽絨服連年漲價，根據中華全國商業信息中心數據，2015年到2020年間，大陸的羽絨服均價已經從人民幣438元（新台幣1,972元），漲到人民幣656元（新台幣2,886元），大型防寒服的價格突破人民幣1,000元（新台幣4,400元），其中人民幣2,000元（新台幣8,800元）以上的佔比接近70%。

在一條東北大學生穿軍大衣步入課室的影片在網路熱傳，短時間獲得200萬人點讚後，軍大衣成為今年潮物。

這種長及小腿的軍大衣，人民幣數十至人民幣百元就有一件，而且穿過的人也大讚它「很抗凍、賊暖和」，唯一缺點「就是七八斤有點重」。

大陸二手App「閒魚」數據顯示，軍大衣近15天的搜尋量暴漲了427%，最高單日搜尋量超過15萬人次。

閒魚相關工作人員表示，從11月中旬左右開始，閒魚上軍大衣的搜尋與成交量就開始迅猛增長，其中河南、安徽、陝西3省的用戶搜尋交易的熱情最為高漲。

一名銷售軍大衣的電商客服表示，「今年學生買軍大衣的人數比往年多，但還是北部需求量較大，南方也有發貨。」目前店鋪在平台的銷售量已過萬，近期的銷售量有明顯的上升趨勢。

淘寶一商家指出，他們所賣的軍大衣是以保暖性為主的衣服，穿著不限職業，「今年的話，相比往年有較多學生購買，冬天發貨則是北部比較多。」

就讀北京某大學的小張表示，他是在網上看到有人發布了穿軍大衣上課的影片，出於好玩的心理才號召室友一起購買。

小張指出，「價格比羽絨服要便宜很多，而且大家一起穿就沒那麼『顯眼』，後來有許多其他班級的同學都找我們要連結，我看到好多校友都在穿軍大衣。」

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